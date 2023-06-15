Tele2 представит микс развлечений на VK Fest

Традиционно посетители VK Fest смогут не только услышать любимых исполнителей, но и интересно провести свой досуг в зонах развлечений на территории фестиваля. Tele2 создаст креативное пространство Mixx, где каждый найдет то, что нравится именно ему. На площадке оператора гости будут общаться, играть и делать яркий контент с фестиваля. А за участие каждый сможет получить подписку Mixx в подарок. Также абонентов Tele2 ждет приятный сюрприз — отдельный вход на VK Fest.