«Траст» и «Ростелеком» сообщили на ПМЭФ 2023 о совместных приоритетах сотрудничества

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Меморандум предполагает сотрудничество «Траста» и «Ростелекома» в рамках Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы. Компании будут вместе работать над развитием цифровой инфраструктуры и информационной безопасности, а также разработкой и внедрением цифровых решений в рамках импортозамещения.
«Специалисты „Траста“ выстраивают в банке собственный ландшафт, и „Ростелеком“ выступает нашим партнером в этом проекте. В центрах хранения данных (ЦОД) компании мы размещаем серверное оборудование, системы хранения данных. Также мы расширяем нашу работу в области цифровизации взаимодействия с государственными органами, например при работе в Системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)», — прокомментировал Сергей Чаннов, директор департамента корпоративного управления бизнесом банка непрофильных активов «Траст».
«Финансовая отрасль — один из лидеров внедрения цифровых инноваций в нашей стране. Поэтому наши партнеры в этой сфере крайне заинтересованы в мощной и надежной цифровой инфраструктуре. Совместно с банком „Траст“ мы сможем сделать общий вклад в развитие отечественных решений, востребованных в отрасли», — прокомментировал Валерий Ермаков, старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома».