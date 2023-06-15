«Центр-инвест» предложил клиентам платежные стикеры для бесконтактной оплаты

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Этот метод оплаты не требует наличия карты или приложения для платежа, так как информация об аккаунте находится непосредственно на стикере. Банковский стикер является полноценной заменой как пластиковой карты, так и платежного приложения. Никакой информации о карте нет на самом стикере, что делает его использование безопасным.
Управлять стикером можно через мобильное приложение банка «Центр-инвест». При этом клиент может устанавливать лимиты по операциям, ограничивать онлайн-операции в Интернете, а также блокировать стикер в случае утери.
Банк предлагает два типа стикеров: премиальный — выпускается бесплатно к картам Mir Supreme и Mir Supreme+, и стандартный — выпускается к остальным картам. Стоимость последнего составляет 700 рублей.
Покупку платежного стикера «Центр-инвест» можно совершить в офисе банка или отправив заявку на сайте .
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