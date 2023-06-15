«Центр-инвест» предложил клиентам платежные стикеры для бесконтактной оплаты

Этот метод оплаты не требует наличия карты или приложения для платежа, так как информация об аккаунте находится непосредственно на стикере. Банковский стикер является полноценной заменой как пластиковой карты, так и платежного приложения. Никакой информации о карте нет на самом стикере, что делает его использование безопасным.