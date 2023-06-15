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«Центр-инвест» предложил клиентам платежные стикеры для бесконтактной оплаты

15 июня 2023, 14:42
Фото: 1MI
«Центр-инвест» предложил клиентам платежные стикеры для бесконтактной оплаты
Клиенты банка «Центр-инвест» теперь могут оплачивать покупки, используя платежные стикеры «в одно касание». Стикер легко прикрепить к задней панели смартфона и использовать его везде, где есть терминал для бесконтактных платежей.

Этот метод оплаты не требует наличия карты или приложения для платежа, так как информация об аккаунте находится непосредственно на стикере. Банковский стикер является полноценной заменой как пластиковой карты, так и платежного приложения. Никакой информации о карте нет на самом стикере, что делает его использование безопасным.

Управлять стикером можно через мобильное приложение банка «Центр-инвест». При этом клиент может устанавливать лимиты по операциям, ограничивать онлайн-операции в Интернете, а также блокировать стикер в случае утери.

Банк предлагает два типа стикеров: премиальный — выпускается бесплатно к картам Mir Supreme и Mir Supreme+, и стандартный — выпускается к остальным картам. Стоимость последнего составляет 700 рублей.

Покупку платежного стикера «Центр-инвест» можно совершить в офисе банка или отправив заявку на  сайте .

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#Елена Янкевич
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