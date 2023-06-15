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В ДГТУ подготовят инженерные кадры для «Радар ммс»

15 июня 2023, 16:31
Фото: Пресс-служба ДГТУ
Трехстороннее соглашение между Донским государственным техническим университетом (ДГТУ), научно-производственным предприятием «Радар ммс» и Региональной корпорацией развития подписано 15 июня в рамках проходящего в эти дни Петербургского международного экономического форума.

Сотрудничество нацелено на создание совместного научно-образовательного центра для решения технологических задач в сфере беспилотных систем.

Сотрудничество сторон, участников соглашения в вопросах создания и внедрения цифровых технологий в реальный сектор экономики, подготовке инженерных кадров в области электроники и беспилотных технологий будет осуществляться в рамках реализации программы Межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня Юга России, стратегического проекта «Агроматика» программы развития университета «Приоритет-2030» и федерального проекта «Передовые инженерные школы».

— На базе нашего университета будет создан научно-образовательный центр, главной задачей деятельности которого станет реализация совместных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, — раскрыл детали трехстороннего соглашения ректор ДГТУ Бесарион Месхи. — Мы убеждены, что новое стратегическое партнерство обеспечит дальнейшее наращивание промышленного потенциала страны и обеспечит экономическую стабильность региона.

Кроме того, в ДГТУ будут открыты новые корпоративные кафедры, главной задачей которых станет адресная подготовка научно-технических кадров для «Радар ммс» по согласованным основным и дополнительным учебным программам в соответствии с направлениями деятельности компании.

— Наш многолетний опыт тесного сотрудничества с образовательными учреждениями страны дает возможность для разработки авторских подходов и методик повышения эффективности профориентационной работы с молодежью в интересах кадрового обеспечения наукоемких и высокотехнологичных подразделений предприятия. Мы будем рады поделиться своими наработками с ДГТУ и перенять успешный опыт вуза по подготовке инженеров, — подчеркнул генеральный директор — генеральный конструктор АО НПП «Радар ммс» Георгий Анцев.

Накануне подписания соглашения представители вуза посетили производственные площадки «Радар ммс», где внимательно ознакомились с последними разработками компании в области радиоэлектронных систем и комплексов.

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