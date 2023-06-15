В ДГТУ подготовят инженерные кадры для «Радар ммс»

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Сотрудничество нацелено на создание совместного научно-образовательного центра для решения технологических задач в сфере беспилотных систем.
Сотрудничество сторон, участников соглашения в вопросах создания и внедрения цифровых технологий в реальный сектор экономики, подготовке инженерных кадров в области электроники и беспилотных технологий будет осуществляться в рамках реализации программы Межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня Юга России, стратегического проекта «Агроматика» программы развития университета «Приоритет-2030» и федерального проекта «Передовые инженерные школы».
— На базе нашего университета будет создан научно-образовательный центр, главной задачей деятельности которого станет реализация совместных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, — раскрыл детали трехстороннего соглашения ректор ДГТУ Бесарион Месхи. — Мы убеждены, что новое стратегическое партнерство обеспечит дальнейшее наращивание промышленного потенциала страны и обеспечит экономическую стабильность региона.
Кроме того, в ДГТУ будут открыты новые корпоративные кафедры, главной задачей которых станет адресная подготовка научно-технических кадров для «Радар ммс» по согласованным основным и дополнительным учебным программам в соответствии с направлениями деятельности компании.
— Наш многолетний опыт тесного сотрудничества с образовательными учреждениями страны дает возможность для разработки авторских подходов и методик повышения эффективности профориентационной работы с молодежью в интересах кадрового обеспечения наукоемких и высокотехнологичных подразделений предприятия. Мы будем рады поделиться своими наработками с ДГТУ и перенять успешный опыт вуза по подготовке инженеров, — подчеркнул генеральный директор — генеральный конструктор АО НПП «Радар ммс» Георгий Анцев.
Накануне подписания соглашения представители вуза посетили производственные площадки «Радар ммс», где внимательно ознакомились с последними разработками компании в области радиоэлектронных систем и комплексов.