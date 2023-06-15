В ДГТУ подготовят инженерные кадры для «Радар ммс»

— Наш многолетний опыт тесного сотрудничества с образовательными учреждениями страны дает возможность для разработки авторских подходов и методик повышения эффективности профориентационной работы с молодежью в интересах кадрового обеспечения наукоемких и высокотехнологичных подразделений предприятия. Мы будем рады поделиться своими наработками с ДГТУ и перенять успешный опыт вуза по подготовке инженеров, — подчеркнул генеральный директор — генеральный конструктор АО НПП «Радар ммс» Георгий Анцев.