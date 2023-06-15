В Новочеркасске закрыли мормонскую церковь из-за нарушений пожарной безопасности

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Напомним, в апреле прокурор потребовал запретить работу «Церкви Иисуса Христа святых последних дней» из-за несоответствия помещений правилам пожарной безопасности. Помещения, где находится церковь не только не соответствовали нормам антитеррористической безопасности, но также не имели достаточно выходов для эвакуации, что делало посещение церкви опасным для прихожан.
Портал «Блокнот. Ростов» со ссылкой на собственные источники объявил, что суд встал на сторону прокурора и запретил осуществлять религиозную деятельность по адресу проспект Платовский, 98А, а также оштрафовал церковь мормонов на 430 тысяч рублей.
Представители церкви в суде пытались переложить ответственность за качество помещений на их владельца, однако не преуспели. Теперь они смогут возобновить службы только в том случае, если устранят все нарушения.
Информация об этом пока не получила подтверждение, данные уточняются.