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В рамках ПМЭФ-2023 показали олимпийскую коллекцию В. Потанина

15 июня 2023, 09:02
Фото: фрагмент видео
Выставка «Олимпийские игры в артефактах. Из коллекции Владимира Потанина» открылась в Санкт-Петербурге 14 июня. В ней представлены экспонаты одного из самых больших частных собраний артефактов со всех Олимпиад, начиная с первых Игр современности. Работать выставка будет до конца лета.

Мероприятие проводится Российским международным олимпийским университетом и Государственным музеем спорта Санкт-Петербурга в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума. Она приурочена к 100-летию Минспорта РФ и посвящена истории олимпийского движения, пишет newizv.ru.

Выставленные артефакты сопровождаются архивными хрониками. Экспозиция составлена таким образом, чтобы посетитель мог оценить уникальность каждых Олимпийских игр. Акцент сделан на роли России в развитии мирового спорта. Также представленная коллекция позволяет проследить становление отечественного спорта — от Российской империи до современности.

В экспозиции много наград наших спортсменов. Например, представлен диплом хоккеиста Валерия Харламова, нападающего сборной СССР на Олимпиаде в Саппоро — 1972, ставшей триумфальной для советских спортсменов.

Побывавший на открытии выставки глава Минспорта РФ Олег Матыцин отметил, что это мероприятие собрало много людей. Министр выразил благодарность Владимиру Потанину за представленную коллекцию и за меценатство бизнесмена, активно поддерживающего различные спортивные инициативы.

Напомним, Потанин содействовал проведению сочинской Олимпиады.

Ректор РМОУ, академик РАО, профессор Лев Белоусов назвал представленную на ПМЭФ-2023 спортивную выставку «устремлённой в будущее». Он подчеркнул, что она показывает подход мецената к задачам развития отечественного спорта. Также Белоусов отметил, что «Интеррос» Владимира Потанина стал партнёром нового спортивного проекта «Игры будущего».

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