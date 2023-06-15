В рамках ПМЭФ-2023 РЭО и Сбер договорились о софинансировании концессий в сфере ТКО

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Сторонами соглашения выступили гендиректор РЭО Денис Буцаев и первый зампредседателя правления ПАО «Сбербанк» Александр Ведяхин. Подписание документа прошло на площадке XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023), пишет gorod55.ru.
Глава РЭО Денис Буцаев назвал концессии необходимым инструментом для отрасли обращения с ТКО. В прошлом году было заключено двадцать концессий на 42,4 миллиарда рублей. Эта работа нашла большой отклик со стороны субъектов рынка, а потому имеет смысл продолжать ее. Российский экологический оператор может поддерживать регионы, предоставляя им финансовую поддержку через выдачу концессионерам долгосрочных льготных займов. Средства компания привлекает через облигационные выпуски. Таким образом, финансирование со стороны РЭО может достигать 95% от общей стоимости проекта.
«Сегодня мы подписали соглашение, в рамках которого будем совместно участвовать в разработке и (или) доработке типовых решений (подходов, продуктов) для софинансирования инвестиционных проектов в отрасли, в том числе: базовых условий софинансирования проектов, формы прямого соглашения и т. д.», — сообщил Денис Буцаев.
Глава РЭО обратил внимание, что такой подход в значительной мере сократит сроки предоставления средств концессионерам со стороны ППК.
В качестве целевых проектов, на которые будет распространяться финансирование сторон, Буцаев указал создание и реконструкцию инфраструктурных объектов обращения с ТКО.
Заключенное на ПМЭФ соглашение направлено на повышение эффективности деятельности Сбера и РЭО. При подписании документа стороны преследовали и еще одну важную цель — установить долгосрочные партнерские отношения при софинансировании инфраструктурных инвестпроектов в области обращения с ТКО, которые реализуются на основании концессий. При этом предполагается выработка единых стандартов участия Сбера и Российского экологического оператора в реализации таких проектов. Отмечается, что одним из приоритетных направлений деятельности сторон является совместное участие в финансирование инфраструктурных проектов по строительству и реконструкции объектов обращения с ТКО.