В рамках ПМЭФ-2023 РЭО и Сбер договорились о софинансировании концессий в сфере ТКО

Заключенное на ПМЭФ соглашение направлено на повышение эффективности деятельности Сбера и РЭО. При подписании документа стороны преследовали и еще одну важную цель — установить долгосрочные партнерские отношения при софинансировании инфраструктурных инвестпроектов в области обращения с ТКО, которые реализуются на основании концессий. При этом предполагается выработка единых стандартов участия Сбера и Российского экологического оператора в реализации таких проектов. Отмечается, что одним из приоритетных направлений деятельности сторон является совместное участие в финансирование инфраструктурных проектов по строительству и реконструкции объектов обращения с ТКО.