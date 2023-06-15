В РЭО предлагают заняться дегазацией полигонов в России

Он рассказал о масштабных климатических проектах в отрасли обращения ТКО, назвав их новым мировым трендом. По словам Буцаева, за год выпускается в среднем 6 млн углеродных единиц от этих проектов. Показатель составляет лишь 3 — 5% от всего объема климатических единиц, который обращается. Поэтому такие проекты очень перспективны. Это не только экология промышленности, но и экология — для экологии, сказал гендиректор РЭО. Об этом пишет gorod55.ru.