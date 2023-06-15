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В РЭО предлагают заняться дегазацией полигонов в России

15 июня 2023, 20:19
Фото: reo.ru
Денис Буцаев, гендиректор РЭО, выступил на сессии «Углеродное регулирование и создание рынка обращения углеродных единиц в странах Азии, Африки и Ближнего Востока» в рамках ПМЭФ-2023.

Он рассказал о масштабных климатических проектах в отрасли обращения ТКО, назвав их новым мировым трендом. По словам Буцаева, за год выпускается в среднем 6 млн углеродных единиц от этих проектов. Показатель составляет лишь 3 — 5% от всего объема климатических единиц, который обращается. Поэтому такие проекты очень перспективны. Это не только экология промышленности, но и экология — для экологии, сказал гендиректор РЭО. Об этом пишет gorod55.ru.

Самые распространенные виды климатических проектов в сфере обращения с отходами — это улавливание и энергетическая утилизация свалочного газа, а также компостирование органических отходов. При этом такие проекты дешевле, чем аналогичные проекты в других отраслях экономики.

Технологические препятствия для дегазации полигонов в России отсутствуют, отметил Буцаев. Такие технологии уже есть в России, и их можно получить у стран-партнеров.

Существующий объем углеродных выбросов составляет 63 млн тонн в год — этого достаточно для реализации самого крупного экологического проекта по дегазации полигонов, подчеркнул Буцаев.

Климатические проекты по активной дегазации полигонов с утилизацией свалочного газа для получения электрической энергии и газомоторного топлива обладают большим потенциалом и позволят компаниям отрасли обращения с ТКО выйти на рынок углеродных единиц.

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