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В Ростове привлекли к ответственности родителей девочки, разбившей остановку

15 июня 2023, 16:18
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростове привлекли к ответственности родителей девочки, разбившей остановку
В Ростове 15-летняя девочка разбила стекло на остановке, к ответственности привлекли ее родителей, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Напомним, несколько дней назад в соцсетях появилось видео группы подростков, которые гуляли по переулку Сальскому в Ростове-на-Дону. Дети не заметили камер видеонаблюдения, которые запечатлели акт их вандализма: одна из девочек подобрала с дороги камень и разбила стекло остановочного павильона, пока ее подруга подсказывала, какое из них стоит выбрать. После этого дети со смехом убежали.

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Уже в четверг, 15 июня, стало известно, что полицейские провели проверку и смогли установить личность девочки, которая разбила остановку. В отношении ее родителей составили протокол о неисполнении родительских обязанностей.

Ранее в Ростове вандалы избили человека, после чего разнесли остановку и банкомат.

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