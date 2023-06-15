В Ростове привлекли к ответственности родителей девочки, разбившей остановку

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
Напомним, несколько дней назад в соцсетях появилось видео группы подростков, которые гуляли по переулку Сальскому в Ростове-на-Дону. Дети не заметили камер видеонаблюдения, которые запечатлели акт их вандализма: одна из девочек подобрала с дороги камень и разбила стекло остановочного павильона, пока ее подруга подсказывала, какое из них стоит выбрать. После этого дети со смехом убежали.
Уже в четверг, 15 июня, стало известно, что полицейские провели проверку и смогли установить личность девочки, которая разбила остановку. В отношении ее родителей составили протокол о неисполнении родительских обязанностей.
Ранее в Ростове вандалы избили человека, после чего разнесли остановку и банкомат.