В Ростове привлекли к ответственности родителей девочки, разбившей остановку

Напомним, несколько дней назад в соцсетях появилось видео группы подростков, которые гуляли по переулку Сальскому в Ростове-на-Дону. Дети не заметили камер видеонаблюдения, которые запечатлели акт их вандализма: одна из девочек подобрала с дороги камень и разбила стекло остановочного павильона, пока ее подруга подсказывала, какое из них стоит выбрать. После этого дети со смехом убежали.