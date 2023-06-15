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В Ростове рассматривают возможность создать новое отделение РАН

15 июня 2023, 14:36
Фото: pxhere.com
В Ростове рассматривают возможность создать новое отделение РАН
В Ростове могут открыть новое отделение Российской академии наук, об этом сообщил ТАСС президент РАН Геннадий Красников.

Геннадий Красников на ПМЭФ объявил, что академия рассматривает возможность открыть новое отделение на территории Ростова-на-Дону. Причиной этого он назвал факт того, что Южный федеральный округ и его население становятся все больше и потому остро нуждаются в поддержке РАН.

«Не исключено, что отделение РАН появится в Ростове-на-Дону, потому как там уже есть научный центр, который в свое время был частью академии», — объяснил Красников, добавив, что это не единственное решение текущих проблем Ростовской области и других южных регионов.

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По мнению президента РАН, для консолидации ученых не обязательно создавать отделение, а потому они рассматривают и другие формы эффективного использования научного потенциала ученых.

Пока решение не было принято, а потому сроки открытия нового отделения остаются неизвестными.

Ранее ростовские ученые заявили о том, что в регионе разрушаются берега реки Дон.

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