В Ростове рассматривают возможность создать новое отделение РАН

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Геннадий Красников на ПМЭФ объявил, что академия рассматривает возможность открыть новое отделение на территории Ростова-на-Дону. Причиной этого он назвал факт того, что Южный федеральный округ и его население становятся все больше и потому остро нуждаются в поддержке РАН.
«Не исключено, что отделение РАН появится в Ростове-на-Дону, потому как там уже есть научный центр, который в свое время был частью академии», — объяснил Красников, добавив, что это не единственное решение текущих проблем Ростовской области и других южных регионов.
По мнению президента РАН, для консолидации ученых не обязательно создавать отделение, а потому они рассматривают и другие формы эффективного использования научного потенциала ученых.
Пока решение не было принято, а потому сроки открытия нового отделения остаются неизвестными.
Ранее ростовские ученые заявили о том, что в регионе разрушаются берега реки Дон.