Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
Напомним, днем стало известно о кончине 40–летнего активиста Анатолия Березикова, однако информация об обстоятельствах трагедии была противоречивой.
Уже к вечеру полиция подтвердила гибель мужчины, сообщив, что накануне, 14 июня, около 10.15 мск его тело без признаков жизни обнаружил дежурный спецприемника. Анатолия Березикова арестовали на 15 суток по решению Мирового суда Ленинского района Ростова за мелкое хулиганство.
Сотрудники полиции вызвали скорую, однако врачи могли лишь констатировать смерть арестованного.
По предварительной информации, Березиков повесился. Однако полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства трагедии.
Ранее адвокат Березикова сообщила, что на ее клиента оказывали давление.