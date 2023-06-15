Уже к вечеру полиция подтвердила гибель мужчины, сообщив, что накануне, 14 июня, около 10.15 мск его тело без признаков жизни обнаружил дежурный спецприемника. Анатолия Березикова арестовали на 15 суток по решению Мирового суда Ленинского района Ростова за мелкое хулиганство.