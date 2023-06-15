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В Ростове водитель иномарки сбила трехлетнего мальчика на машинке

15 июня 2023, 18:34
Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Ростове водитель иномарки сбила трехлетнего мальчика на машинке
В Ростове водитель иномарки отправил в больницу маленького ребенка на детской машинке, обстоятельства аварии рассказали в ГИБДД по Ростовской области.

В четверг, 15 июня, в 08.35 мск в Ростове произошла авария с участием иномарки и малолетнего ребенка.

По предварительной информации, водитель Nissan X-Trail собиралась выехать из внутреннего двора жилого дома на бульваре Платова, 9 и не убедилась в безопасности своего маневра. Это привело к тому, что она наехала на трехлетнего мальчика, который ездил по двору на детской машинке.

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Из-за полученных травм ребенка доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее иномарка сбила 10-летнего жителя Цимлянска.

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