В Ростове водитель иномарки сбила трехлетнего мальчика на машинке

По предварительной информации, водитель Nissan X-Trail собиралась выехать из внутреннего двора жилого дома на бульваре Платова, 9 и не убедилась в безопасности своего маневра. Это привело к тому, что она наехала на трехлетнего мальчика, который ездил по двору на детской машинке.