В Ростове водитель иномарки сбила трехлетнего мальчика на машинке

Posted Сегодня, 18:34
Published Сегодня, 18:34
Modified Сегодня, 18:36
Updated Сегодня, 18:36
В четверг, 15 июня, в 08.35 мск в Ростове произошла авария с участием иномарки и малолетнего ребенка.
По предварительной информации, водитель Nissan X-Trail собиралась выехать из внутреннего двора жилого дома на бульваре Платова, 9 и не убедилась в безопасности своего маневра. Это привело к тому, что она наехала на трехлетнего мальчика, который ездил по двору на детской машинке.
Из-за полученных травм ребенка доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Ранее иномарка сбила 10-летнего жителя Цимлянска.