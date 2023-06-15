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В Ростове врачи ОДКБ выявили у ребенка редкое наследственное заболевание

15 июня 2023, 11:50
Фото: pxhere.com
В Ростове врачи ОДКБ выявили у ребенка редкое наследственное заболевание
В Ростове врачи диагностировали у ребенка синдром Кабуки первого типа, подробностями поделились в пресс-службе Минздрава Ростовской области.

В приемном отделении ОДКБ приняли 12-летнего ребенка, у которого заметили симптомы редкой болезни. За шесть месяцев ребенку провели несколько сложных анализов, чтобы исключить лейкоз и лимфому.

После чего гематолога Елена Головина, иммунолог-аллерголог Ольга Селезнева и заведующий отделением Карапет Асланян заподозрили у подростка первичный иммунодефицит.

Врачи стали инициаторами телемедицинского консилиума, где было принято решение о проведении NGS-исследования. Анализ выявил генетические изменения, которые являются типичными для синдрома Кабуки первого типа, после чего ребенку поставили диагноз и назначили терапию.

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В настоящий момент подросток приходит на контрольные консультации, его состояние оценивают как хорошее.

Ранее стало известно, как себя чувствует мальчик, сильно пострадавший при обрушении трибун Гребного канала.

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