В Ростовской области к берегу реки прибило труп женщины, пропавшей в апреле

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Газета «Новость» сообщила, что спустя два месяца поисков в Ростовской области нашли тело пропавшей без вести 63-летней Татьяны Толстоусовой.
Ее останки прибило к берегу Северского Донца утром четверга, 15 июня. Труп с видимыми следами разложения был обнаружен местными рыбаками.
В издании утверждают, что смерть женщины по некоторым признакам носила криминальный характер, личность жертвы подтвердили родственники. Теперь правоохранительным органам предстоит установить обстоятельства преступления и найти причастных к убийству пожилой женщины.
Обращаем внимание, что информация пока не получила подтверждение у полиции, данные уточняются.
Ранее в Ростове спустя сутки нашли пропавшего ребенка.