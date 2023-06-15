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В Ростовской области к берегу реки прибило труп женщины, пропавшей в апреле

15 июня 2023, 12:47
Фото: pxhere.com
В Ростовской области к берегу реки прибило труп женщины, пропавшей в апреле
В Ростовской области нашли мертвой пожилую женщину, пропавшую в конце апреля, подробностями дела поделились в СМИ.

Газета «Новость» сообщила, что спустя два месяца поисков в Ростовской области нашли тело пропавшей без вести 63-летней Татьяны Толстоусовой.

Ее останки прибило к берегу Северского Донца утром четверга, 15 июня. Труп с видимыми следами разложения был обнаружен местными рыбаками.

Фото: Газета «Новость»

В издании утверждают, что смерть женщины по некоторым признакам носила криминальный характер, личность жертвы подтвердили родственники. Теперь правоохранительным органам предстоит установить обстоятельства преступления и найти причастных к убийству пожилой женщины.

Обращаем внимание, что информация пока не получила подтверждение у полиции, данные уточняются.

Ранее в Ростове спустя сутки нашли пропавшего ребенка.

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