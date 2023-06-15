Следователи представили версию, согласно которой во вторник, 13 июня, подозреваемый находился у себя дома в хуторе Зеленый Мыс в Азовском районе. Мужчина выпил и между ним с 42-летней возлюбленной произошла пьяная перепалка, в ходе которой женщина получила многочисленные удары ножом в туловище и скончалась от полученных травм.