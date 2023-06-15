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В Ростовской области мужчину обвинили в жестоком убийстве сожительницы

15 июня 2023, 14:18
Фото: 1MI
В Ростовской области мужчину обвинили в жестоком убийстве сожительницы
В Азовском районе Ростовской области заключили под стражу местного жителя, который зарезал свою возлюбленную в ходе пьяной перепалки, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ региона.

В Ростовской области предъявили обвинение в убийстве дончанину, которого заподозрили в убийстве сожительницы.

Следователи представили версию, согласно которой во вторник, 13 июня, подозреваемый находился у себя дома в хуторе Зеленый Мыс в Азовском районе. Мужчина выпил и между ним с 42-летней возлюбленной произошла пьяная перепалка, в ходе которой женщина получила многочисленные удары ножом в туловище и скончалась от полученных травм.

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«После совершения преступления злоумышленник был задержан», — сказано в сообщении.

Сейчас подозреваемому предъявили обвинение, на допросе житель Ростовской области полностью признался в содеянном, его заключили под стражу. Пока следователи занимаются выяснением обстоятельств убийства.

Ранее пьяная сожительница забила своего мужчину деревянной битой.

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