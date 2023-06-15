Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
В Ростовской области предъявили обвинение в убийстве дончанину, которого заподозрили в убийстве сожительницы.
Следователи представили версию, согласно которой во вторник, 13 июня, подозреваемый находился у себя дома в хуторе Зеленый Мыс в Азовском районе. Мужчина выпил и между ним с 42-летней возлюбленной произошла пьяная перепалка, в ходе которой женщина получила многочисленные удары ножом в туловище и скончалась от полученных травм.
«После совершения преступления злоумышленник был задержан», — сказано в сообщении.
Сейчас подозреваемому предъявили обвинение, на допросе житель Ростовской области полностью признался в содеянном, его заключили под стражу. Пока следователи занимаются выяснением обстоятельств убийства.
Ранее пьяная сожительница забила своего мужчину деревянной битой.