Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
В четверг, 15 июня, портал News.ru сообщил о загадочной гибели ростовского активиста Анатолия Березикова.
Издание рассказало, что трагедия произошла на территории спецприемника, а вот обстоятельства его кончины якобы остаются неясными.
Источник утверждает, что в спецприемнике произошло самоубийство, а вот адвокат мужчины Ирина Гак заявляет, что ее клиент был жертвой угроз и давления со стороны. По словам женщины, на теле подзащитного она видела следы электрошокера.
Ирина Гак поделилась, что Березиков оказался в спецприемнике после обысков, прошедших 10 мая, неповиновения полиции и мелкого хулиганства.
Уже вечером в МВД России по Ростовской области официально подтвердили, что нашли мужчину повешенным. Предварительной причиной его гибели назвали самоубийство, однако полиция проведет проверку.
Также 15 июня в Ростовской области состоялся долгожданный запуск движения по обходу Аксая. В церемонии дистанционно участвовали президент Владимир Путин вместе с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, вице-премьером Маратом Хуснуллиным и главой «Автодора» Вячеславом Петушенко.
Обход Аксая является предпоследним участком строительства Ростовского транспортного кольца, а протяженность трассы превышает 35 километров, на этом участке кольца есть восемь путепроводов и мостов через донские реки.
По словам местных органов власти, завершение работ позволить разгрузить движение на трассе М-4 «Дон» и снизить число пробок.
Одна из федеральных компаний по страхованию предложила клиентам из Ростовской области застраховать свое имущество от атак беспилотников. Объектами действия страховки может стать недвижимость, которая пострадала от крушения БПЛА или получила повреждения в результате падения обломков.
Для того чтобы получить выплаты, страхователю придется предоставить компании документы от МЧС или Росавиации, а также других компетентных органов в том, что ущерб имуществу причинил именно упавший летательный аппарат.