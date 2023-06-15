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Два военных грузовика слетели с трассы в Ростовской области 15 июня

15 июня 2023, 18:22
Фото: 1MI
В Ростовской области произошла серьезная авария с двумя военными грузовиками
В Ростовской области очевидцы сообщили о ДТП с военными грузовиками на трассе А-260, подробностями аварии поделились донские СМИ.

Вечером 15 июня портал 161.py получил видео от одного из читателей, который запечатлел серьезную аварию в Морозовском районе Ростовской области.

Два военных грузовика слетели с трассы, оставив на поле глубокие следы от пробуксовки колес и кузова, а также детали и обломки чего-то, что сложно идентифицировать. Один из грузовиков перевернулся. Очевидец добавил, что заметил как минимум одну жертву ДТП — тело лежало на траве, прикрытое тканью.

Фото: 161.py

Сотрудники ГИБДД прибыли на место аварии, однако пресс-служба до сих пор не предоставила официального комментария об обстоятельствах ДТП. Данные будут уточняться.

Ранее ДТП с грузовиком стало причиной многокилометровой пробки.

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