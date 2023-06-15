Два военных грузовика слетели с трассы в Ростовской области 15 июня

Posted Сегодня, 18:22
Published Сегодня, 18:22
Modified Сегодня, 19:02
Updated Сегодня, 19:02
Вечером 15 июня портал 161.py получил видео от одного из читателей, который запечатлел серьезную аварию в Морозовском районе Ростовской области.
Два военных грузовика слетели с трассы, оставив на поле глубокие следы от пробуксовки колес и кузова, а также детали и обломки чего-то, что сложно идентифицировать. Один из грузовиков перевернулся. Очевидец добавил, что заметил как минимум одну жертву ДТП — тело лежало на траве, прикрытое тканью.
Сотрудники ГИБДД прибыли на место аварии, однако пресс-служба до сих пор не предоставила официального комментария об обстоятельствах ДТП. Данные будут уточняться.
Ранее ДТП с грузовиком стало причиной многокилометровой пробки.