Два военных грузовика слетели с трассы в Ростовской области 15 июня

Два военных грузовика слетели с трассы, оставив на поле глубокие следы от пробуксовки колес и кузова, а также детали и обломки чего-то, что сложно идентифицировать. Один из грузовиков перевернулся. Очевидец добавил, что заметил как минимум одну жертву ДТП — тело лежало на траве, прикрытое тканью.