Ванна Клеопатры: в Сеть слили кадры с купанием голых работников на донском молзаводе

На видео мужчины распивали алкогольные напитки и раздевались, перешучиваясь о желании «омолодиться». Способ для этого они нашли оригинальный — решили принять «ванну Клеопатры» в чане с молоком. Для этого двое из них разделись, оставшись даже без нижнего белья, и забрались в чан с сырьем.