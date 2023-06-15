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Ванна Клеопатры: в Сеть слили кадры с купанием голых работников на донском молзаводе

15 июня 2023, 12:01
Фото: Telegram-канал «Это Ростов»
Ванна Клеопатры: в Сети появились кадры с купанием голых дончан в чане с молоком

В Ростовской области голые и пьяные мужчины устроили заплыв в чане на молокозаводе

В Ростовской области появились кадры с жителями хутора Костылевка, которые искупались нагишом в чане с молоком, видео появилось в соцсетях.

В четверг, 15 июня, Telegram-канал «Это Ростов» поделился видео, снятым в Семикаракорском районе в хуторе Костылевка на предприятии по производству молочной продукции.

На видео мужчины распивали алкогольные напитки и раздевались, перешучиваясь о желании «омолодиться». Способ для этого они нашли оригинальный — решили принять «ванну Клеопатры» в чане с молоком. Для этого двое из них разделись, оставшись даже без нижнего белья, и забрались в чан с сырьем.

Видео: Telegram-канал «Это Ростов»

«Напоить их этим молоком», «Какая фирма? Чтобы знать, молочку какой марки не брать», «Фирма Мохнатый Молочник», «А как узнать, кто это молоко закупает. Наверное, это не в первый раз», — ужаснулись ростовчане, у которых видео вызвало чувство брезгливости.

«Надо чтобы СК ими занялся, другим неповадно будет», — категорично заметили дончане.

Ранее в Ростовской области нашли фантомную площадку, которая занималась производством масла и сыра.

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