Ванна Клеопатры: в Сеть слили кадры с купанием голых работников на донском молзаводе

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
В четверг, 15 июня, Telegram-канал «Это Ростов» поделился видео, снятым в Семикаракорском районе в хуторе Костылевка на предприятии по производству молочной продукции.
На видео мужчины распивали алкогольные напитки и раздевались, перешучиваясь о желании «омолодиться». Способ для этого они нашли оригинальный — решили принять «ванну Клеопатры» в чане с молоком. Для этого двое из них разделись, оставшись даже без нижнего белья, и забрались в чан с сырьем.
«Напоить их этим молоком», «Какая фирма? Чтобы знать, молочку какой марки не брать», «Фирма Мохнатый Молочник», «А как узнать, кто это молоко закупает. Наверное, это не в первый раз», — ужаснулись ростовчане, у которых видео вызвало чувство брезгливости.
«Надо чтобы СК ими занялся, другим неповадно будет», — категорично заметили дончане.
Ранее в Ростовской области нашли фантомную площадку, которая занималась производством масла и сыра.