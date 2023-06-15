Вассерман рассказал о потенциальной опасности радиации для Ростова после ЧП на КахГЭС

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
Напомним, недавно стало известно о полном разрушении Каховской ГЭС, вода затопила не только скотомогильники, но и кладбища. По словам экологов, радиоактивная пыль и зараженная вода могут распространиться за сотни километров до места ЧП.
Однако, по словам Анатолия Вассермана, ростовчанам ничего не угрожает, поскольку Днепр, хоть и впадает в Чёрное море, его воды входят со стороны Крымского полуострова. Да и панику из-за разрушения ГЭС Вассерман считает преувеличенной.
Причина этого состоит в том, что действительно опасные изотопы уже давно распались, а на дне водохранилищ оставались только радиоактивные вещества с низкой мощностью излучения.
«Так что ничего действительно опасного не произойдет», — заявил Анатолий Вассерман, предположив, что единственной угрозой остаются только некоторые виды микробов, которые могут содержаться в воздухе. Однако и в этом случае последствия ЧП на Каховской ГЭС едва ли затронут ростовчан.