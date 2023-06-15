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Вассерман рассказал о потенциальной опасности радиации для Ростова после ЧП на КахГЭС

15 июня 2023, 15:57
Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
Вассерман рассказал о потенциальной опасности радиации для Ростова после ЧП на КахГЭС
Депутат Анатолий Вассерман рассказал, насколько велика опасность последствий разрушения Каховской ГЭС для Ростова, своим прогноз интеллектуал поделился с Вассерман с RostovGazeta.

Напомним, недавно стало известно о полном разрушении Каховской ГЭС, вода затопила не только скотомогильники, но и кладбища. По словам экологов, радиоактивная пыль и зараженная вода могут распространиться за сотни километров до места ЧП.

Однако, по словам Анатолия Вассермана, ростовчанам ничего не угрожает, поскольку Днепр, хоть и впадает в Чёрное море, его воды входят со стороны Крымского полуострова. Да и панику из-за разрушения ГЭС Вассерман считает преувеличенной.

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Причина этого состоит в том, что действительно опасные изотопы уже давно распались, а на дне водохранилищ оставались только радиоактивные вещества с низкой мощностью излучения.

«Так что ничего действительно опасного не произойдет», — заявил Анатолий Вассерман, предположив, что единственной угрозой остаются только некоторые виды микробов, которые могут содержаться в воздухе. Однако и в этом случае последствия ЧП на Каховской ГЭС едва ли затронут ростовчан.

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