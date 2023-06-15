Вассерман рассказал о потенциальной опасности радиации для Ростова после ЧП на КахГЭС

«Так что ничего действительно опасного не произойдет», — заявил Анатолий Вассерман, предположив, что единственной угрозой остаются только некоторые виды микробов, которые могут содержаться в воздухе. Однако и в этом случае последствия ЧП на Каховской ГЭС едва ли затронут ростовчан.