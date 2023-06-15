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Вассерман рассказал, сможет ли чернобыльская радиоактивная пыль попасть в Ростов

15 июня 2023, 08:40
Фото: https://vassermans.ru/
Анатолий Вассерман

Вассерман высказался о радиации и микробах в Ростове после разрушения Каховской ГЭС

Страх от последствий разрушения Каховской ГЭС изрядно преувеличен, сообщил RostovGazeta известный российский интеллектуал, политик и публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Напомним, что из-за разрушения Каховской ГЭС в Черное море хлынула вода, затопившая скотомогильники и кладбища. Экологи предостерегают, что радиоактивные элементы со дна водохранилища в виде пыли могут оседать за многие километры до катастрофы.

«Вся эта дрянь не попадет в Ростовскую область, поскольку Днепр входит в Черное море с противоположной от Ростова стороны Крыма», — отмечает Анатолий Вассерман.

В целом, страх от последствий разрушения Каховской ГЭС, депутат считает изрядно преувеличенным. Спикер разъясняет, что большая часть действительно опасных изотопов давным-давно распалась.

«А то, что осталось на дне водохранилищ — сравнительно мало радиоактивные вещества. Мощность их излучения ничтожно мала. Так что ничего действительно опасного не произойдет», — подчеркивает собеседник.

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Единственное, по мнению депутата, о чем следует задуматься — о различных заразах.

«Некоторые виды микробов способны так сказать консервироваться — выделять плотную оболочку, частично защищающую их от разрушительных факторов окружающей среды. Некоторые микробы могут сохранятся годами, а то и десятилетиями. Но, насколько мне известно, таким образом они сохраняются преимущественно в воздухе, а не в воде. Поэтому полагаю, что серьезной опасности не будет», — резюмирует Вассерман.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему специалисты опасаются глобального потепления, и возможно ли оно.

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