Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Напомним, что из-за разрушения Каховской ГЭС в Черное море хлынула вода, затопившая скотомогильники и кладбища. Экологи предостерегают, что радиоактивные элементы со дна водохранилища в виде пыли могут оседать за многие километры до катастрофы.
«Вся эта дрянь не попадет в Ростовскую область, поскольку Днепр входит в Черное море с противоположной от Ростова стороны Крыма», — отмечает Анатолий Вассерман.
В целом, страх от последствий разрушения Каховской ГЭС, депутат считает изрядно преувеличенным. Спикер разъясняет, что большая часть действительно опасных изотопов давным-давно распалась.
«А то, что осталось на дне водохранилищ — сравнительно мало радиоактивные вещества. Мощность их излучения ничтожно мала. Так что ничего действительно опасного не произойдет», — подчеркивает собеседник.
Единственное, по мнению депутата, о чем следует задуматься — о различных заразах.
«Некоторые виды микробов способны так сказать консервироваться — выделять плотную оболочку, частично защищающую их от разрушительных факторов окружающей среды. Некоторые микробы могут сохранятся годами, а то и десятилетиями. Но, насколько мне известно, таким образом они сохраняются преимущественно в воздухе, а не в воде. Поэтому полагаю, что серьезной опасности не будет», — резюмирует Вассерман.
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