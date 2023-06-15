«Некоторые виды микробов способны так сказать консервироваться — выделять плотную оболочку, частично защищающую их от разрушительных факторов окружающей среды. Некоторые микробы могут сохранятся годами, а то и десятилетиями. Но, насколько мне известно, таким образом они сохраняются преимущественно в воздухе, а не в воде. Поэтому полагаю, что серьезной опасности не будет», — резюмирует Вассерман.