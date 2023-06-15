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Власти Ростова дали 10 дней перевозчику «Янтарь-1», чтобы починить кондиционеры

15 июня 2023, 06:03
Фото: Администрация Ростова
В Ростове чиновники выявили ряд нарушений в работе перевозчика "Янтарь-1"
В Ростове чиновники выявили ряд нарушений в работе перевозчика «Янтарь-1», на их устранение чиновники дали десять дней, сообщили в администрации города.

Департамент транспорта Ростова проверил состояние автобусов №10, 13, 25, 29, 51, 61, 65, 65а, 67, 74, 75, 83. Их обслуживает перевозчик «Янтарь-1».

В ходе проверки чиновники заключили, что компания недобросовестно выполняет условия муниципального контракта. Так, в трех автобусах оказалась неисправной система кондиционирования. Также в нескольких транспортных средствах была нарушена целостность напольного покрытия, нашли чиновники и поврежденные сидения.

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Перевозчику дали десять дней на устранение нарушений. После этого последует повторная.

Ранее сообщалось, что перевозчики в Ростове допустили сотни нарушений в расписании автобусов в 2023 году.

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#Виктория Прутковская#Транспорт#Общественный транспорт в Ростове#Перевозчики в Ростове#Нарушения перевозчика#Новости
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