В ходе проверки чиновники заключили, что компания недобросовестно выполняет условия муниципального контракта. Так, в трех автобусах оказалась неисправной система кондиционирования. Также в нескольких транспортных средствах была нарушена целостность напольного покрытия, нашли чиновники и поврежденные сидения.