Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Департамент транспорта Ростова проверил состояние автобусов №10, 13, 25, 29, 51, 61, 65, 65а, 67, 74, 75, 83. Их обслуживает перевозчик «Янтарь-1».
В ходе проверки чиновники заключили, что компания недобросовестно выполняет условия муниципального контракта. Так, в трех автобусах оказалась неисправной система кондиционирования. Также в нескольких транспортных средствах была нарушена целостность напольного покрытия, нашли чиновники и поврежденные сидения.
Перевозчику дали десять дней на устранение нарушений. После этого последует повторная.
Ранее сообщалось, что перевозчики в Ростове допустили сотни нарушений в расписании автобусов в 2023 году.