Первым заместителем главы администрации Аксайского района стал Евгений Камфарин. Он является военным пенсионером. За плечами у Камфарина учеба в Новочеркасском высшем военно училище связи. Также он окончил Южно-Российский государственный политехнический университет по специальностям «Сети связи и системы коммутации» и «Государственное и муниципальное управление».