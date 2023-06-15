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Военный пенсионер назначен заместителем главы администрации Аксайского района

15 июня 2023, 05:28
Фото: Администрация Аксайского района
Замглавы администрации Аксайского района Евгений Камфарин
В Аксайском районе Ростовской области военный пенсионер стал заместителем главы местного администрации, сообщили в пресс-службе.

Первым заместителем главы администрации Аксайского района стал Евгений Камфарин. Он является военным пенсионером. За плечами у Камфарина учеба в Новочеркасском высшем военно училище связи. Также он окончил Южно-Российский государственный политехнический университет по специальностям «Сети связи и системы коммутации» и «Государственное и муниципальное управление».

В Вооруженных силах России Камфарин служил более 20 лет. Он имеет звание подполковник, а также награжден медалью «За заслуги перед Отечеством II степени» и медалью Суворова.

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С 2021 года чиновник возглавлял администрацию Щепкинского сельского поселения Аксайского района.

Ранее в Таганроге уволился замглавы по транспорту после четырех месяцев работы.

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