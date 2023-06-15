Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Первым заместителем главы администрации Аксайского района стал Евгений Камфарин. Он является военным пенсионером. За плечами у Камфарина учеба в Новочеркасском высшем военно училище связи. Также он окончил Южно-Российский государственный политехнический университет по специальностям «Сети связи и системы коммутации» и «Государственное и муниципальное управление».
В Вооруженных силах России Камфарин служил более 20 лет. Он имеет звание подполковник, а также награжден медалью «За заслуги перед Отечеством II степени» и медалью Суворова.
С 2021 года чиновник возглавлял администрацию Щепкинского сельского поселения Аксайского района.
Ранее в Таганроге уволился замглавы по транспорту после четырех месяцев работы.