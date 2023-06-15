Posted Сегодня, 18:26
Published Сегодня, 18:26
Modified Сегодня, 18:30
Updated Сегодня, 18:30
Напомним, днем 15 июня полиция опубликовала официальное сообщение о самоубийстве Анатолия Березикова в спецприемнике Ростова-на-Дону.
Однако с этой версией не согласились адвокаты активиста. Портал Donnews со ссылкой на Татьяну Спорышеву [прим. редакции — женщина представляла интересы задержанного в суде вместе с адвокатом Ириной Гак] сообщил, что активист Березиков находился под арестом три раза подряд. При этом причиной его задержания якобы стало расклеивание листовок антироссийского содержания.
Первый раз Анатолия Березикова арестовали и направили в спецприемник 11 мая, там ростовчанин провел 10 суток. Повторно мужчину на аналогичный срок задержали 21 мая.
Последний раз Березикова задержали 31 мая, едва он успел покинуть стены спецприемника. Спорышева утверждает, что дело против активиста сфабриковали, чтобы арестовать его еще на 15 суток. Более того, женщинам, дескать, пришлось следить за полицейской машиной, чтобы найти подзащитного в суде.
«Он находился в состоянии ступора, как выясняется, после пыток», — цитирует Спорышеву издание, которая записала видеообращение.
Обращаем внимание, информация об этом пока не получила подтверждение, донская полиция ведет проверку всех обстоятельств гибели активиста. Подробности выясняются.