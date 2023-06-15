Однако с этой версией не согласились адвокаты активиста. Портал Donnews со ссылкой на Татьяну Спорышеву [прим. редакции — женщина представляла интересы задержанного в суде вместе с адвокатом Ириной Гак] сообщил, что активист Березиков находился под арестом три раза подряд. При этом причиной его задержания якобы стало расклеивание листовок антироссийского содержания.