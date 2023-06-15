Новая железная дорога будет дублировать путь через Крымский мост. В настоящее время проект находится в разработке и проходит предварительное согласование. По словам Козенко, железнодорожная магистраль будет построена по территории Запорожской области и ДНР. Таким образом появится альтернативный путь перевозки грузов железнодорожным транспортом не через Крымский мост.