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Железную дорогу из Крыма построят через Ростовскую область

15 июня 2023, 19:38
Фото: rostovgazeta.ru
Железную дорогу из Крыма построят через Ростовскую область
Железная дорога из Республики Крым в центральную часть России пройдет по территории Ростовской области, передает ТАСС, ссылаясь на слова замглавы правительства Запорожской области по экономике Андрея Козенко.

Новая железная дорога будет дублировать путь через Крымский мост. В настоящее время проект находится в разработке и проходит предварительное согласование. По словам Козенко, железнодорожная магистраль будет построена по территории Запорожской области и ДНР. Таким образом появится альтернативный путь перевозки грузов железнодорожным транспортом не через Крымский мост.

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Строить магистраль будет компания «Железные дороги Новороссии». Срок реализации проекта составит несколько лет, но когда конкретно планируется его запустить, не уточняется.

Ранее стало известно, что в РЖД рассматривают вопрос строительства высокоскоростной магистрали, которая соединит Москву и Ростов-на-Дону.

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