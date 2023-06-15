Posted Сегодня, 19:38
Published Сегодня, 19:38
Modified Сегодня, 19:40
Updated Сегодня, 19:40
Новая железная дорога будет дублировать путь через Крымский мост. В настоящее время проект находится в разработке и проходит предварительное согласование. По словам Козенко, железнодорожная магистраль будет построена по территории Запорожской области и ДНР. Таким образом появится альтернативный путь перевозки грузов железнодорожным транспортом не через Крымский мост.
Строить магистраль будет компания «Железные дороги Новороссии». Срок реализации проекта составит несколько лет, но когда конкретно планируется его запустить, не уточняется.
Ранее стало известно, что в РЖД рассматривают вопрос строительства высокоскоростной магистрали, которая соединит Москву и Ростов-на-Дону.