В приемной администрации затруднились разъяснить ситуацию с водой в поселке Рассвет. Посоветовали обратиться в отдел водоканализационного хозяйства. Но и там не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о качестве питьевой воды. Корреспондента RostovGazeta соединили со специалистом, который должен быть в курсе, но его не оказалось на месте.