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Жители поселка Рассвет пожаловались на подачу технической воды вместо питьевой

15 июня 2023, 13:59
Фото: 1MI
Жители поселка Рассвет пожаловались на подачу технической воды вместо питьевой
В поселке Рассвет Аксайского района есть центральный водопровод, но воду в дома поставляют техническую, сообщили RostovGazeta местные жители.

Жители поселка «Рассвет» жалуются на качество воды из-под крана. Они отмечают, что в поселке проживает порядка шести тысяч человек. Здесь есть пятиэтажные и девятиэтажные дома. А воду, по их словам, в дома подают техническую.

«В платежках так и пишут расценки на техническую воду, этого никто не скрывает. Представляете, у нас весь поселок без питьевой воды?» — возмущается местная жительница Ирина [имя изменено по ее просьбе].

Подтвердить или опровергнуть информацию, полученную от жителей Рассвета, а также узнать, какие меры принимаются по улучшению качества воды в поселке, корреспонденту RostovGazeta не удалось.

В администрации Рассветовского сельского поселения порекомендовали письменно прислать официальный запрос. Однако после ряда уточняющих вопросов удалось выяснить, что с 2017 года сельские поселения не имеют полномочий по водоснабжению. Эти вопросы принадлежат компетенции администрации района.

В Управлении коммунального и дорожного хозяйства администрации Аксайского района на звонок корреспондента никто не ответил.

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В приемной администрации затруднились разъяснить ситуацию с водой в поселке Рассвет. Посоветовали обратиться в отдел водоканализационного хозяйства. Но и там не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о качестве питьевой воды. Корреспондента RostovGazeta соединили со специалистом, который должен быть в курсе, но его не оказалось на месте.

На повторное обращение после обеда, требуемый специалист ответил на звонок. Однако никакие сведения по телефону давать не стал.

«Текст большой, я могу полностью расписать, что делается. Пишите официальный запрос, мы обязательно ответим», — подчеркнул собеседник.

Редакция RostovGazeta направила официальный запрос. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области чаще, чем в других регионах, умирают из-за плохого качества воды.

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