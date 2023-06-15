Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Жители поселка «Рассвет» жалуются на качество воды из-под крана. Они отмечают, что в поселке проживает порядка шести тысяч человек. Здесь есть пятиэтажные и девятиэтажные дома. А воду, по их словам, в дома подают техническую.
«В платежках так и пишут расценки на техническую воду, этого никто не скрывает. Представляете, у нас весь поселок без питьевой воды?» — возмущается местная жительница Ирина [имя изменено по ее просьбе].
Подтвердить или опровергнуть информацию, полученную от жителей Рассвета, а также узнать, какие меры принимаются по улучшению качества воды в поселке, корреспонденту RostovGazeta не удалось.
В администрации Рассветовского сельского поселения порекомендовали письменно прислать официальный запрос. Однако после ряда уточняющих вопросов удалось выяснить, что с 2017 года сельские поселения не имеют полномочий по водоснабжению. Эти вопросы принадлежат компетенции администрации района.
В Управлении коммунального и дорожного хозяйства администрации Аксайского района на звонок корреспондента никто не ответил.
В приемной администрации затруднились разъяснить ситуацию с водой в поселке Рассвет. Посоветовали обратиться в отдел водоканализационного хозяйства. Но и там не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о качестве питьевой воды. Корреспондента RostovGazeta соединили со специалистом, который должен быть в курсе, но его не оказалось на месте.
На повторное обращение после обеда, требуемый специалист ответил на звонок. Однако никакие сведения по телефону давать не стал.
«Текст большой, я могу полностью расписать, что делается. Пишите официальный запрос, мы обязательно ответим», — подчеркнул собеседник.
Редакция RostovGazeta направила официальный запрос. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области чаще, чем в других регионах, умирают из-за плохого качества воды.