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Жителям Ростовской области предлагают страховать имущество от беспилотников

15 июня 2023, 11:12
Фото: 1MI
Жители Ростовской области смогут застраховать свое имущество от БПЛА
Жители Ростовской области смогут застраховать свое имущество от БПЛА, с соответствующим предложением выступила одна из федеральных страховых компаний.

Один из федеральных страховщиков предложил клиентам по всей России, в том числе в Ростовской области, застраховать свое жилье от падения летающих объектов или их обломков. Учитываются и случаи, когда дом поврежден от падения БПЛА.

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Для получения выплаты страхователю необходимо предоставить документы от МЧС, либо Росавиации, либо Межгосударственного авиационного комитета или других компетентных органов, проводивших расследование, в которых будет указано, что ущерб жилью был нанесен именно в результате падения летающего объекта.

Напомним, ранее жителям Ростовской области запретили снимать беспилотники и выкладывать в сеть.

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#Общество#Новости#Ростовская область#БПЛА в Ростовской области#Атаки БПЛА в Ростовской области#Страхование в Ростовской области
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