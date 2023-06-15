Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Один из федеральных страховщиков предложил клиентам по всей России, в том числе в Ростовской области, застраховать свое жилье от падения летающих объектов или их обломков. Учитываются и случаи, когда дом поврежден от падения БПЛА.
Для получения выплаты страхователю необходимо предоставить документы от МЧС, либо Росавиации, либо Межгосударственного авиационного комитета или других компетентных органов, проводивших расследование, в которых будет указано, что ущерб жилью был нанесен именно в результате падения летающего объекта.
Напомним, ранее жителям Ростовской области запретили снимать беспилотники и выкладывать в сеть.