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Агроном Жарунов объяснил причину неурожая вишни в Ростовской области в 2023 году

16 июня 2023, 11:57
Фото: https://ru.freepik.com/
Июньские дожди сорвали деревьям процесс опыления, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский агроном Михаил Жарунов.

Как рассказал агроном, неурожай из-за дождливого июня ожидает не только вишню, но и сливу, черешню, абрикос и персики.

«Как раз на период активного цветения пришлась череда дождей в начале июня. Всю пыльцу смыло, насекомые-опылители в такую погоду не могли вылетать. Плюс грады повредили соцветия. Из-за это не образовались завязи плодов», — объяснил эксперт.

«Несколько плодов на дерево»: жители Ростовской области шокированы неурожаем вишни
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Михаил Жарунов добавил, что в 2023 году урожай поврежденных дождями культур будет 4 раза меньше обычного.

Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане шокированы неурожаем абрикосов из-за ливней и снега.

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