Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Как рассказал агроном, неурожай из-за дождливого июня ожидает не только вишню, но и сливу, черешню, абрикос и персики.
«Как раз на период активного цветения пришлась череда дождей в начале июня. Всю пыльцу смыло, насекомые-опылители в такую погоду не могли вылетать. Плюс грады повредили соцветия. Из-за это не образовались завязи плодов», — объяснил эксперт.
Михаил Жарунов добавил, что в 2023 году урожай поврежденных дождями культур будет 4 раза меньше обычного.
Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане шокированы неурожаем абрикосов из-за ливней и снега.