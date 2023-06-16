«Как раз на период активного цветения пришлась череда дождей в начале июня. Всю пыльцу смыло, насекомые-опылители в такую погоду не могли вылетать. Плюс грады повредили соцветия. Из-за это не образовались завязи плодов», — объяснил эксперт.