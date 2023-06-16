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Агроном Жарунов заявил, что Ростовскую область ждет неурожай из-за дождей в 2023 году

16 июня 2023, 12:16
Фото: https://ru.freepik.com/
Дождевая вода мешает растениям опыляться и вымывает из почвы необходимые микроэлементы, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский агроном Михаил Жарунов.

По словам агронома, из-за дождливого лета в 2023 году донские фермеры могут столкнуться с неурожаем огурцов, капусты, помидоров, свеклы и моркови.

«Все эти овощи потребляют из почвы азот, который дожди вымывают. Из-за нехватки азота рост может замедлиться или остановиться совсем. Растения нужно дополнительно удобрять», — рассказал Михаил Жарунов.

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Он добавил, что дожди также мешают процессу опыления.

«У нас дожди пришлись как раз на время активного цветения вишни, черешни, абрикос, персика. Плодовых завязей будет намного меньше, чем обычно», — предупреждает эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что фермеры дали прогноз на урожай клубники в Ростовской области в 2023 году.

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