Агроном Жарунов заявил, что Ростовскую область ждет неурожай из-за дождей в 2023 году

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
По словам агронома, из-за дождливого лета в 2023 году донские фермеры могут столкнуться с неурожаем огурцов, капусты, помидоров, свеклы и моркови.
«Все эти овощи потребляют из почвы азот, который дожди вымывают. Из-за нехватки азота рост может замедлиться или остановиться совсем. Растения нужно дополнительно удобрять», — рассказал Михаил Жарунов.
Он добавил, что дожди также мешают процессу опыления.
«У нас дожди пришлись как раз на время активного цветения вишни, черешни, абрикос, персика. Плодовых завязей будет намного меньше, чем обычно», — предупреждает эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что фермеры дали прогноз на урожай клубники в Ростовской области в 2023 году.