Александр Ищенко: Выступление Путина на ПМЭФ можно сравнить с ежегодным Посланием ФС

— Президент подчеркнул, что у нас социальное государство, а значит, главной целью экономического роста в России становится опережающий рост доходов граждан. Предстоит закрепить в законодательстве существенное увеличение МРОТ, сохранение ряда социальных выплат при повышении доходов граждан, обеспечить возможность адресных мер социальной поддержки при частичной занятости, дополнительно нормативно защитить бизнес от необоснованных проверок, укрепить гарантии для трудоустройства выпускников вузов, — отметил председатель донского парламента.