Александр Ищенко: Выступление Путина на ПМЭФ можно сравнить с ежегодным Посланием ФС

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
По его мнению, выступление президента было настолько содержательным, что могло сравниться лишь с ежегодным Посланием Федеральному Собранию.
— Очевидно, что стратегия, выбранная государством и бизнесом в ответ на западные санкции, сработала эффективно. Мы сохранили устойчивость экономики, стабильность работы предприятий, а следовательно, и благополучие миллионов семей. Поэтому аналитическая оценка этих промежуточных итогов развития страны в новых условиях чрезвычайно важна — необходимо поддержать векторы роста, — поделился парламентарий.
Александр Ищенко добавил, что было очень приятно услышать от Главы государства положительную оценку инвестиционного климата, созданного в Ростовской области, и работа в этом направлении будет продолжаться.
— Президент подчеркнул, что у нас социальное государство, а значит, главной целью экономического роста в России становится опережающий рост доходов граждан. Предстоит закрепить в законодательстве существенное увеличение МРОТ, сохранение ряда социальных выплат при повышении доходов граждан, обеспечить возможность адресных мер социальной поддержки при частичной занятости, дополнительно нормативно защитить бизнес от необоснованных проверок, укрепить гарантии для трудоустройства выпускников вузов, — отметил председатель донского парламента.
По словам Александра Ищенко, в своем выступлении Владимир Путин сформулировал и суть новой экономики России, которая должна работать на человека и быть экономикой высоких заработных плат. Поэтому постановка стратегической задачи оценивать труд более высоко, сильнее укрепит позитивный вектор экономического и социального развития нашей страны.