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Алексей Логвиненко поздравил медиков города с профессиональным праздником

16 июня 2023, 14:09
Фото: администрация Ростова-на-Дону
Алексей Логвиненко
Каждый год в третье воскресенье июня наша страна отмечает День медицинского работника. В Ростове-на-Дону количество медиков на сегодня, оказывающих первичную медицинскую помощь, превышает 10 тысяч человек.

Поэтому во многих лечебно-профилактических учреждениях города уже сегодня звучат поздравления и добрые слова в честь медицинских работников. Традиционный прием прошел и в городской администрации, где глава администрации города Алексей Логвиненко вручил заслуженные награды лучшим медикам города.

Глава городской администрации отметил, что за минувшие полгода, жалоб на медицинское обслуживание практически не поступало.

— Но это процессы закономерные, поскольку за последние годы мы вместе с вами, при поддержке губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева создали хороший задел по оснащению медицинских учреждений. Была проведена большая работа по капитальному ремонту зданий больниц и поликлиник. В этом году мы завершим капитальный ремонт поликлинического отделения ЦГБ и реконструкцию родильного отделения больницы № 7, — поделился Алексей Логвиненко.

После поздравлений Алексей Логвиненко перешел к награждению. Почетные грамоты главы Администрации города Ростова-на-Дону получили Ирина Головко и Николай Кочубейник. Благодарностью главы администрации города Ростова-на-Дону был поощрен Антон Маракулин, а Наталья Алёшина, Валентина Васильченко, Римма Геворкян, Татьяна Калинина, Роберт Мкртчян, Владимир Подсвиров, Евгения Шевченко получили благодарственные письма главы городской администрации.

В завершение встречи Алексей Логвиненко напомнил, что лучшая благодарность — это жизнь и здоровье наших горожан и еще раз поздравил медиков с праздником.

— Дорогие медики, вы всем сердцем преданы своему делу и всю свою жизнь посвящаете людям. Уверен, что даже сейчас — в свой праздник, вы думаете о пациентах. Пусть у вас как можно дольше, сохраняется хорошее настроение, пусть будет мир и счастье в ваших семьях, успехов и терпения в работе и крепкого всем вам здоровья! — заключил Алексей Логвиненко.


Ранее RostovGazeta рассказывала, как глава городской администрации Алексей Логвиненко вручил почетные грамоты за добросовестный труд и профессиональное мастерство представителям одного из самых важных направлений — социальной сферы.

#Елена Янкевич
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