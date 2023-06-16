Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
В Ростовской области в дни выдачи аттестатов и проведения школьных выпускных вводится запрет на розничную продажу алкоголя. Конкретные даты будут определены муниципалитетами. В большинстве из них выпускные запланированы на 23 и 24 июня, а также 27, 29 и 30 июня.
Предпринимателям напомнили об ответственности за нарушение запрета. Также власти уточнили, что ограничение не коснется предприятий общественного питания.
Ранее ростовчане узнали, сколько придется выложить за выпускной в 2023 году.