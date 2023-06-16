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Алкоголь не будут продавать в Ростовской области в дни школьных выпускных

16 июня 2023, 12:34
Фото: rostovgazeta.ru
Запрет на розничную продажу алкоголя введут в Ростовской области в дни школьных выпускных
Запрет на розничную продажу алкоголя введут в Ростовской области в дни школьных выпускных, сообщили в правительстве региона.

В Ростовской области в дни выдачи аттестатов и проведения школьных выпускных вводится запрет на розничную продажу алкоголя. Конкретные даты будут определены муниципалитетами. В большинстве из них выпускные запланированы на 23 и 24 июня, а также 27, 29 и 30 июня.

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Предпринимателям напомнили об ответственности за нарушение запрета. Также власти уточнили, что ограничение не коснется предприятий общественного питания.

Ранее ростовчане узнали, сколько придется выложить за выпускной в 2023 году.

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#Виктория Прутковская#Продажа алкоголя в Ростовской области#Выпускные в Ростовской области#Дети#Общество#Ростовская область
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