В Ростовской области в дни выдачи аттестатов и проведения школьных выпускных вводится запрет на розничную продажу алкоголя. Конкретные даты будут определены муниципалитетами. В большинстве из них выпускные запланированы на 23 и 24 июня, а также 27, 29 и 30 июня.