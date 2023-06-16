Банк ДОМ. РФ озвучил перечень городов с наибольшим спросом на цифровую ипотеку

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Удаленный канал оформления кредитных займов нашел наибольшую популярность в российской столице. Сообщается, что в сравнении с прошлогодними показателями количество оформлений цифровых кредитов среди москвичей выросло в 1,5 раза. В Краснодаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде число удаленных займов по ипотеке выросло вдвое, прирост в Красноярске достиг 20%, в Екатеринбурге 10%, а в Петербурге данный показатель составил -8%.
Кроме того, в топ-10 вошли Владивосток (+18%), Казань (+10%) и Тюмень (-6%).
По словам Кирилла Варенцова, вице-президента Банка ДОМ.РФ, «объем электронно выданных жилищных кредитов с начала года составил порядка 50 млрд рублей — больше, чем за аналогичный период прошлого года, в полтора раза. Мы планируем масштабировать цифровую ипотеку и до конца года довести ее долю до 90%. Это не только удобство и экономия времени, но и оптимизация бизнес-процессов, сокращение операционных расходов банка, которые в конечном итоге отражаются на стоимости ипотеки».
Согласно его заявлению, причиной активного внедрения цифровых и удаленных форматов кредитования является в том числе повышение финансовой грамотности граждан. Доверие к дистанционному обслуживанию растет, люди осуществляют крупные сделки в удаленном формате, не исключая и сделок с недвижимостью. Наиболее ярко данный тренд прослеживается в мегаполисах — к примеру, в Москве осуществляется половина всех сделок, проведенных дистанционно.
Цифровой формат кредитования является наиболее популярным среди семей с детьми — кредиты по программе «Семейная ипотека» составили 38%. Еще 20% займов были получены по «Льготной ипотеке на новостройки», 14% — по рыночной программе на рынке первичного жилья без государственной поддержки. Следующими в списке по популярности идут программа для ИТ-специалистов (13%) и приобретение вторички (11%). В рамках программы «Дальневосточная ипотека» было оформлено 4% от общего количества кредитов.