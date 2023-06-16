Банк ДОМ. РФ озвучил перечень городов с наибольшим спросом на цифровую ипотеку

По словам Кирилла Варенцова, вице-президента Банка ДОМ.РФ, «объем электронно выданных жилищных кредитов с начала года составил порядка 50 млрд рублей — больше, чем за аналогичный период прошлого года, в полтора раза. Мы планируем масштабировать цифровую ипотеку и до конца года довести ее долю до 90%. Это не только удобство и экономия времени, но и оптимизация бизнес-процессов, сокращение операционных расходов банка, которые в конечном итоге отражаются на стоимости ипотеки».