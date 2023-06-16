Бойцовская собака напала на жительницу Ростова в районе Темерника и разорвала кошку

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Напомним, в четверг, 15 июня, стало известно, что на Темернике собака покусала девушку и разорвала кошку. Очевидцы в соцсетях рассказали, что молодой мужчина выгуливал собаку потенциально опасной породы без намордника, и в какой-то момент отощавший пес набросился на кошку и разорвал ее. После он покусал девушку. Ей потребовалась помощь врачей.
Уже вечером в ГУ МВД дали комментарий относительно ситуации, сообщив, что вызов из-за нападения животного на человека поступил в отдел полиции №6.
«По приезду полицейскими было установлено, что мужчина, выгуливающий собаку бойцовской породы, отпустил питомца с поводка, который в последствии причинил повреждения ростовчанке», — сказано в сообщении.
Самого владельца собаки доставили в отдел полиции, в отношении 34-летнего горожанина составили протокол по статье «Мелкое хулиганство». Это может повлечь за собой штраф в размере до 2,5 тысячи рублей или арест сроком до 15 суток.
Ранее в Госдуме предложили ввести лицензии на владение опасными породами собак.