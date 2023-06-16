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Бойцовская собака напала на жительницу Ростова в районе Темерника и разорвала кошку

16 июня 2023, 07:17
Фото: pxhere.com
В Ростове полиция обнаружила хозяина собаки, напавшей на девушку на Темернике
В Ростове составили протокол на владельца потенциально опасной собаки, покусавшей девушку и задравшей кошку, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Напомним, в четверг, 15 июня, стало известно, что на Темернике собака покусала девушку и разорвала кошку. Очевидцы в соцсетях рассказали, что молодой мужчина выгуливал собаку потенциально опасной породы без намордника, и в какой-то момент отощавший пес набросился на кошку и разорвал ее. После он покусал девушку. Ей потребовалась помощь врачей.

Уже вечером в ГУ МВД дали комментарий относительно ситуации, сообщив, что вызов из-за нападения животного на человека поступил в отдел полиции №6.

На фото, по данным сообщества "Это Ростов!", запечатлен хозяин агрессивного псаНа фото, по данным сообщества "Это Ростов!", запечатлен хозяин агрессивного пса
На фото, по данным сообщества "Это Ростов!", запечатлен хозяин агрессивного пса
Фото: Это Ростов!

«По приезду полицейскими было установлено, что мужчина, выгуливающий собаку бойцовской породы, отпустил питомца с поводка, который в последствии причинил повреждения ростовчанке», — сказано в сообщении.

Самого владельца собаки доставили в отдел полиции, в отношении 34-летнего горожанина составили протокол по статье «Мелкое хулиганство». Это может повлечь за собой штраф в размере до 2,5 тысячи рублей или арест сроком до 15 суток.

Ранее в Госдуме предложили ввести лицензии на владение опасными породами собак.

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