Бойцовская собака напала на жительницу Ростова в районе Темерника и разорвала кошку

Напомним, в четверг, 15 июня, стало известно, что на Темернике собака покусала девушку и разорвала кошку. Очевидцы в соцсетях рассказали, что молодой мужчина выгуливал собаку потенциально опасной породы без намордника, и в какой-то момент отощавший пес набросился на кошку и разорвал ее. После он покусал девушку. Ей потребовалась помощь врачей.