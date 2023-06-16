Следователи вышли на 62-летнего бывшего мужа убитой. Вскоре он дал признательные показания. Обвиняемый рассказал, что убил бывшую жену во время бытовой ссоры. Чтобы скрыть следы преступления, он перенес ее тело в автомобиль и вывез к реке, где и сбросил с обрыва.