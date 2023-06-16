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Бывший муж женщины, найденной в Северном Донце 15 июня, признался в ее убийстве

16 июня 2023, 13:02
Фото: 1MI
Тело убитой жительницы Ростовской области прибило к берегу реки Северский Донец
Житель Ростовской области сознался в жестокой расправе над бывшей женой, ее тело прибило к берегу реки Северский Донец, сообщили в Следкоме региона.

В Донецке Ростовской области задержали местного жителя. Его подозревают в жестокой расправе над бывшей супругой. Труп 63-летней женщины прибило к берегу реки Северский Донец. На ее теле обнаружили признаки насильственной смерти.

Следователи вышли на 62-летнего бывшего мужа убитой. Вскоре он дал признательные показания. Обвиняемый рассказал, что убил бывшую жену во время бытовой ссоры. Чтобы скрыть следы преступления, он перенес ее тело в автомобиль и вывез к реке, где и сбросил с обрыва.

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Сейчас по уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия.

Напомним, о местонахождении убитой ничего не было известно с конца апреля этого года. Труп женщины обнаружили донецкие рыбаки.

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