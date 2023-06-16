Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
В Донецке Ростовской области задержали местного жителя. Его подозревают в жестокой расправе над бывшей супругой. Труп 63-летней женщины прибило к берегу реки Северский Донец. На ее теле обнаружили признаки насильственной смерти.
Следователи вышли на 62-летнего бывшего мужа убитой. Вскоре он дал признательные показания. Обвиняемый рассказал, что убил бывшую жену во время бытовой ссоры. Чтобы скрыть следы преступления, он перенес ее тело в автомобиль и вывез к реке, где и сбросил с обрыва.
Сейчас по уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия.
Напомним, о местонахождении убитой ничего не было известно с конца апреля этого года. Труп женщины обнаружили донецкие рыбаки.