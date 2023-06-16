Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Накануне вечером, 15 июня, Александр Хинштейн заявил, что обратился в управление Роспотребнадзора, чтобы добиться проверки донского предприятия, на котором записали скандальное видео с обнаженными купальщиками в молоке.
В тот же день стало известно, что надзорный орган начал проверку обстоятельств произошедшего, несмотря на то, что администрация Семикаракорского района и фермеры отрицали, что в чане было действительно молоко.
«Руководство ведомства взяло ход проверки под особый контроль», — добавил Хинштейн, поставив под сомнение объяснение супруги фермера, заявившей, что супруг с приятелем купались в химикатах.