rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:16

Published Сегодня, 05:16

Modified Сегодня, 05:18

Updated Сегодня, 05:18

Изображение материала

Депутат Хинштейн инициировал проверку донской фермы, где мужчины купались в молоке

16 июня 2023, 05:16
Фото: pxhere.com
Депутат Хинштейн инициировал проверку донской фермы, где мужчины купались в молоке
Роспотребнадзор проверит ферму в Семикаракорском районе Ростовской области, где сняли видео с обнаженными мужчинами в чане с молоком, об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Накануне вечером, 15 июня, Александр Хинштейн заявил, что обратился в управление Роспотребнадзора, чтобы добиться проверки донского предприятия, на котором записали скандальное видео с обнаженными купальщиками в молоке.

В тот же день стало известно, что надзорный орган начал проверку обстоятельств произошедшего, несмотря на то, что администрация Семикаракорского района и фермеры отрицали, что в чане было действительно молоко.

Ванна Клеопатры: в Сеть слили кадры с купанием голых работников на донском молзаводе
Узнать подробнее

«Руководство ведомства взяло ход проверки под особый контроль», — добавил Хинштейн, поставив под сомнение объяснение супруги фермера, заявившей, что супруг с приятелем купались в химикатах.

Читайте также:
«Это не молоко»: фермерша рассказала, в чем купались голыми экс-полицейский и ее мужГолый купальщик в молоке из Ростовской области мог оказаться бывшим участковымПредприниматель продавал молоко от неизвестных животных в Ростовской области
#Происшествие#Роспотребнадзор#Молоко#Производство молочной продукции в Ростовской области#Купание в молоке#Полиция#Фермер#18+#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Семикаракорский район#Надежда Пустяк
Подпишитесь
В Сети появилось видео затора у терминалов на открытом 15 июня Путиным обходе Аксая
Вчера, 20:23
В донском МВД подтвердили, что один из «веселых молочников» работал полицейским
Сегодня, 04:40
Мирон Мержанов: как жил личный архитектор Сталина из ростовской Нахичевани-на-Дону
Сегодня, 04:23
Урбанист рассказал, почему Ростовской области выгодны платные дороги
14 июня 15:31
Два военных грузовика слетели с трассы в Ростовской области 15 июня
Вчера, 18:22
Где ловить рыбу в Ростовской области в 2023 году
Сегодня, 04:43