Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Активисты движения «МойФасад» сообщили, что Доходный дом Чернова в Ростове станет выявленным объектом культурного наследия. Здания находится в центре города на проспекте Буденновском, 17.
Решение о новом статусе дома приняла комиссия по охране ОКН. Она учла доводы активистов об историко-культурной ценности здания.
Теперь дом попадает под государственную охрану и его нельзя будет снести. Однако активисты призывают не расслабляться. Они переживают, что собственник здания найдет «экспертов», которые оспорят ценность старинного дома, чтобы его снести.
Напомним, ранее сообщалось, что собственник хочет снести Доходный дом Чернова и построить на его месте высотный бизнес-центр. Информация об этом опровергали власти Ростова. Они заявляли, что дом не является аварийным или подлежащим сносу или реконструкции. Сейчас же он получил и охранный статус ОКН.