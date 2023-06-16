Напомним, ранее сообщалось, что собственник хочет снести Доходный дом Чернова и построить на его месте высотный бизнес-центр. Информация об этом опровергали власти Ростова. Они заявляли, что дом не является аварийным или подлежащим сносу или реконструкции. Сейчас же он получил и охранный статус ОКН.