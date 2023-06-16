Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 17:00
Updated Сегодня, 17:00
Долгие годы аграрии Ростовской области жаловались на катастрофическую нехватку влаги. Однако изобилие проливных дождей в этом году тоже не порадовало сельских тружеников.
«Вопрос теперь стоит в том, как собрать большой урожай. Сильные дожди могут положить пшеницу, а это серьезно осложнит уборку. Для того, чтобы собрать пшеницу с полегших полей, хлеборобам придется устанавливать на технику дополнительные приспособления», — отмечает Лебедев.
Еще одной проблемой, по словам эколога, становится то, что сырую пшеницу закладывать на хранение нельзя.
«Зерно — это клетчатка. Если оно начнет бродить, то скопившиеся газы приведут к возгоранию», — подчеркивает собеседник.
Собранное зерно необходимо тщательно просушить. Ведь при приеме зерна на элеватор, по технике безопасности, обязательно соблюдается допуск по влажности.
Жарким летом просушить зерно легко. Достаточно выложить на ток, и периодически перемешивать, чтобы оно не прело.
«А в дождливую погоду для сушки нужны крытые токи. Их у аграриев Дона ограниченное количество», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, какой урожай зерна в Ростовской области следует ожидать в условиях санкций.