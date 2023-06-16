«Вопрос теперь стоит в том, как собрать большой урожай. Сильные дожди могут положить пшеницу, а это серьезно осложнит уборку. Для того, чтобы собрать пшеницу с полегших полей, хлеборобам придется устанавливать на технику дополнительные приспособления», — отмечает Лебедев.