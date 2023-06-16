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Эколог Лебедев заявил, что в Ростовской области будут проблемы с уборкой зерна

16 июня 2023, 16:58
Фото: rostovgazeta.ru
Урожай зерна в Ростовской области оказался под угрозой из-за сильных ливней
Сильные дожди в Ростовской области поставили под угрозу сбор урожая зерна в 2023 году, сообщил RostovGazeta эколог Алексей Лебедев.

Долгие годы аграрии Ростовской области жаловались на катастрофическую нехватку влаги. Однако изобилие проливных дождей в этом году тоже не порадовало сельских тружеников.

«Вопрос теперь стоит в том, как собрать большой урожай. Сильные дожди могут положить пшеницу, а это серьезно осложнит уборку. Для того, чтобы собрать пшеницу с полегших полей, хлеборобам придется устанавливать на технику дополнительные приспособления», — отмечает Лебедев.

Еще одной проблемой, по словам эколога, становится то, что сырую пшеницу закладывать на хранение нельзя.

«Зерно — это клетчатка. Если оно начнет бродить, то скопившиеся газы приведут к возгоранию», — подчеркивает собеседник.

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Собранное зерно необходимо тщательно просушить. Ведь при приеме зерна на элеватор, по технике безопасности, обязательно соблюдается допуск по влажности.

Жарким летом просушить зерно легко. Достаточно выложить на ток, и периодически перемешивать, чтобы оно не прело.

«А в дождливую погоду для сушки нужны крытые токи. Их у аграриев Дона ограниченное количество», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, какой урожай зерна в Ростовской области следует ожидать в условиях санкций.

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