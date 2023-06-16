Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Собеседник уверен, что грузоперевозчики будут активно пользоваться новой платной дорогой в объезд Аксая. Ведь многим хорошо знакомо, в каких пробках сегодня вынуждены стоять грузовики. И особенно, на Аксайском проезде.
«Новый маршрут идет по прямой линии, чем сокращает расстояние в два раза. Если посчитать по километражу и скорости, то для любого грузоперевозчика это выгодно. Поэтому и плата за участок дороги не станет существенной», — отмечает Сергей Левченко.
Спикер добавляет, что преимущество нового участка дороги оценят и жители Ростовской области.
«Представьте, как можно будет сократить время проезда на тот же левый берег через Аксай. А когда появятся новые дома на выезде из Ростова ближе к Аксаю, мы же понимаем, что это будет, новая дорога капитально разгрузит проезд», — подчеркивает эксперт.
Однако для того, чтобы платная дорога не повлияла на удорожание грузов, собеседник предлагает обязательно вернуть системы безлимитной оплаты — транспондеры. А также вернуть существенную скидку на платном участке дороги в ночное время.
«Сейчас же летний сезон, люди едут на море. И стоять им на загруженном платном участке дороги с грузовиками не совсем понравится. Тем более, что этого можно избежать, если сделать скидку за проезд в ночное время по платному участку и скидку по транспондеру», — резюмирует правозащитник.
Ранее RostovGazeta сообщала, сколько придется платить за проезд по обходу Аксая в Ростовской области.