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Эксперт заявил о необходимости возврата скидок за ночной проезд по обходу Аксая

16 июня 2023, 10:26
Фото: unsplash.com
Эксперт заявил о необходимости возврата скидок за ночной проезд по обходу Аксая
Не допустить удорожания грузоперевозок в Ростовской области из-за появления платного участка дороги в обход Аксая позволит возврат транспондеров и существенных скидок за проезд ночью, сообщил RostovGazeta правозащитник, Координатор проекта Бюро расследований ОНФ в ЮФО, член ОНК РО Сергей Левченко.

Собеседник уверен, что грузоперевозчики будут активно пользоваться новой платной дорогой в объезд Аксая. Ведь многим хорошо знакомо, в каких пробках сегодня вынуждены стоять грузовики. И особенно, на Аксайском проезде.

«Новый маршрут идет по прямой линии, чем сокращает расстояние в два раза. Если посчитать по километражу и скорости, то для любого грузоперевозчика это выгодно. Поэтому и плата за участок дороги не станет существенной», — отмечает Сергей Левченко.

Спикер добавляет, что преимущество нового участка дороги оценят и жители Ростовской области.

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«Представьте, как можно будет сократить время проезда на тот же левый берег через Аксай. А когда появятся новые дома на выезде из Ростова ближе к Аксаю, мы же понимаем, что это будет, новая дорога капитально разгрузит проезд», — подчеркивает эксперт.

Однако для того, чтобы платная дорога не повлияла на удорожание грузов, собеседник предлагает обязательно вернуть системы безлимитной оплаты — транспондеры. А также вернуть существенную скидку на платном участке дороги в ночное время.

«Сейчас же летний сезон, люди едут на море. И стоять им на загруженном платном участке дороги с грузовиками не совсем понравится. Тем более, что этого можно избежать, если сделать скидку за проезд в ночное время по платному участку и скидку по транспондеру», — резюмирует правозащитник.

Ранее RostovGazeta сообщала, сколько придется платить за проезд по обходу Аксая в Ростовской области.

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