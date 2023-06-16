«Сейчас же летний сезон, люди едут на море. И стоять им на загруженном платном участке дороги с грузовиками не совсем понравится. Тем более, что этого можно избежать, если сделать скидку за проезд в ночное время по платному участку и скидку по транспондеру», — резюмирует правозащитник.