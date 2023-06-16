Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
Накануне, 15 июня, в Ростовской области по соцсетям и мессенджерам прокатилось видео с обнаженными купальщиками, решившими «омолодиться» в чане с молоком. Пьяные мужчины разделись догола, сняв даже нижнее белье, и погрузились в чан с сырьем молочного производства.
Это вызвало волну негодования и критики со стороны общественности, которую ужаснуло, что в их холодильники могла попасть продукция с подобного производства. Героев ролика быстро нашли и установили их личности, ими оказались чиновник из Семикаракорского района и местный фермер Дмитрий Ганженко.
Супруга фермера решила пояснить действия своего мужа, заявив, что не увидела ничего предосудительного в развлечениях Дмитрия и его друзей. По ее словам, в чане было вовсе не молоко, а химикаты.
«Это просто химикаты, вода так среагировала на них. Со здоровьем [купальщиков] все нормально будет», — цитирует супругу фермера портал 161.py.
Напомним, сотрудница администрации Семикаракорского района ранее заявила, что это действительно было молоко, но скисшее. А сам чан и вовсе находился на закрытом молочном производстве, которое не принадлежит чете Ганженко.