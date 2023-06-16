Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Фермер Дмитрий Ганженко и бывший полицейский Максим Маслаков попросили прощения за купание голыми в чане с молоком. Видео развлечений мужчин ранее публиковали в соцсетях. Принять молочные ванны они решили на одной из ферм в Семикаракорском районе.
Мужчины утверждают, что жидкость в чане была не натуральным молоком, а сухим суррогатом, разбавленным в воде. Более того, продукт предназначался для свиней и был просрочен. После купания содержимое чана якобы вылили в канализацию.
Ганженко и Маслаков добавили, что свою вину полностью признают. Свой поступок они назвали аморальным и опрометчивым.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что молоко из чана, в котором голыми купались мужчины, не поступало в продажу.