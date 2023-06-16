rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:17

Published Сегодня, 16:17

Modified Сегодня, 16:19

Updated Сегодня, 16:19

Изображение материала

Фермер и экс-полицейский извинились за купание в чане с молоком в Ростовской области

16 июня 2023, 16:17
Фото: pxhere.com
Фермер и бывший полицейский извинились за участие в "молочной вечеринке" в Ростовской области
Фермер Дмитрий Ганженко и бывший полицейский Максим Маслаков извинились за участие в «молочной вечеринке» в Ростовской области, видео с оправданиями мужчин опубликовано в соцсетях.

Фермер Дмитрий Ганженко и бывший полицейский Максим Маслаков попросили прощения за купание голыми в чане с молоком. Видео развлечений мужчин ранее публиковали в соцсетях. Принять молочные ванны они решили на одной из ферм в Семикаракорском районе.

Мужчины утверждают, что жидкость в чане была не натуральным молоком, а сухим суррогатом, разбавленным в воде. Более того, продукт предназначался для свиней и был просрочен. После купания содержимое чана якобы вылили в канализацию.

Казачий совет оценит купания фермера и экс-полицейского в молоке в Ростовской области
Узнать подробнее

Ганженко и Маслаков добавили, что свою вину полностью признают. Свой поступок они назвали аморальным и опрометчивым.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что молоко из чана, в котором голыми купались мужчины, не поступало в продажу.

Читайте также:
В Ростовской области тратят миллионы на парки и боятся молока после пикантных купанийМолоко, в котором купались голые мужчины в Ростовской области, не было реализованоВ Ростовской области объяснили купание мужчин в чане с молоком проверкой оборудования
#Виктория Прутковская#Соцсети#Общество#Видео
Подпишитесь
В Ростовской области тратят миллионы на парки и боятся молока после пикантных купаний
Сегодня, 14:43
Юрист Габович объяснил, как ростовчанам страховать квартиры от попадания беспилотника
Сегодня, 09:14
Жуткий хлопок напугал жителей Западного в Ростове 16 июня
Сегодня, 11:45
«Опасная селедка»: чего ждать Ростовской области после разрушения Каховской ГЭС
Сегодня, 13:47
Эксперт заявил о необходимости возврата скидок за ночной проезд по обходу Аксая
Сегодня, 10:26
Агроном Жарунов объяснил причину неурожая вишни в Ростовской области в 2023 году
Сегодня, 11:57