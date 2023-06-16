Река Сал протекает по юго-востоку Ростовской области, среди степей. Она берет свое начало на Ергинской возвышенности и впадает в реку Дон недалеко от города Семикаракорск. Большая часть этой реки спокойна и неприметна, что делает ее идеальным местом для любителей тихого и уединенного отдыха на рыбалке в окружении дикой природы.