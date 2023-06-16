Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 07:01
В четверг, 15 июня, губернатор Ростовской области Василий Голубев, исполнительный директор авиакомпании «Азимут» Эдуард Теплицкий и гендиректор компании «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский подписали соглашение о расширении автопарков отечественных самолетов. Компания вложит в расширение авиапарка два миллиарда рублей. Кроме того, еще 800 миллионов рублей инвестиций направят на реализацию проекта ангарного комплекса.
Евгений Чудновский напомнил, что несмотря на почти 1,5 года простоя из-за начала СВО Платов остается функциональным и действующим аэропортом, персонал которого не сокращали и не увольняли.
«Вопрос открытия гражданских перевозок — это лишь вопрос времени. Домашний перевозчик, который приступил и к строительству технического центра, вернется тогда, когда позволят объективные обстоятельства», — цитирует Чудновского пресс-служба правительства.
Ранее дончане заявили, что заметили беспилотник в небе рядом с аэропортом Платов.