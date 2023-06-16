В четверг, 15 июня, губернатор Ростовской области Василий Голубев, исполнительный директор авиакомпании «Азимут» Эдуард Теплицкий и гендиректор компании «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский подписали соглашение о расширении автопарков отечественных самолетов. Компания вложит в расширение авиапарка два миллиарда рублей. Кроме того, еще 800 миллионов рублей инвестиций направят на реализацию проекта ангарного комплекса.