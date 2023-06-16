Глава РЭО Буцаев сообщил о размещении облигаций компании на 4,4 млрд рублей

Напомним, что РЭО был учрежден на основе указа президента России от 14 января 2019 года. Миссия компании заключается в создании комплексной системы обращения с ТКО в стране. Это позволит уменьшить объем отправляемых на захоронение отходов и тем самым снизить нагрузку на жителей России. Согласно нацпроекту «Экология», к 2030 году должны быть достигнуты показатели по 100%-ной сортировке ТКО и сокращению объемов отправляемых на полигоны отходов в два раза. Выполнение таких показателей не представляется возможным без построения экономики замкнутого цикла.