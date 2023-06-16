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Глава РЭО Буцаев сообщил о размещении облигаций компании на 4,4 млрд рублей

16 июня 2023, 07:54
Фото: википедия
ППК «РЭО» разместила облигации серии 05-КИ и 06-КИ. Общая сумма двух новых выпусков составила 4,4 миллиарда рублей. Получателем льготного займа стал Невский экологический оператор.

НЭО реализует проект по возведению в Петербурге объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Речь идет о КПО «Волхонка», пишет gorod55.ru.

Размещение двух выпусков облигаций РЭО состоялось 14 июня. Об этом сообщил гендиректор компании Денис Буцаев. НЭО были предоставлены займы из средств, полученных от размещения. Компания занимается строительством мусороперерабатывающего комплекса «Волхонка». Появление в городе нового объекта позволит приблизиться к выполнению показателей по 100%-ной обработке ТКО и снижению захоронения мусора на полигонах вдвое.

Производственная мощность нового КПО составит примерно 200 000 тонн обработки и 116 820 тонн утилизации отходов. По плану, объект запустят до конца текущего года.

По словам замгендиректора по инвестиционному развитию ППК «РЭО» Сергея Королева, оба выпуска были в полном объеме выкуплены Сбером.

Напомним, что РЭО был учрежден на основе указа президента России от 14 января 2019 года. Миссия компании заключается в создании комплексной системы обращения с ТКО в стране. Это позволит уменьшить объем отправляемых на захоронение отходов и тем самым снизить нагрузку на жителей России. Согласно нацпроекту «Экология», к 2030 году должны быть достигнуты показатели по 100%-ной сортировке ТКО и сокращению объемов отправляемых на полигоны отходов в два раза. Выполнение таких показателей не представляется возможным без построения экономики замкнутого цикла.

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