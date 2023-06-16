Глава РЭО Буцаев: В Татарстане появятся объекты ТКО, созданные на базе концессий

Денис Буцаев отметил: «Мы подписали соглашение с Рустамом Нургалиевичем о реализации инвестиционных проектов по созданию перспективных объектов обращения с ТКО на основе концессий. В республике уже разработана дорожная карта, которая предусматривает строительство двух комплексных объектов ежегодной мощностью 1,1 миллиона тонн с общими инвестициями более 15 миллиардов рублей. Российский экологический оператор сможет профинансировать проекты в размере 95% от их стоимости. В настоящее время ведутся изыскания на земельных участках, предназначенных для создания перспективных объектов».