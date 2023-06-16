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Глава РЭО Буцаев: В Татарстане появятся объекты ТКО, созданные на базе концессий

16 июня 2023, 15:31
В Республике Татарстан планируется осуществление проектов по созданию новых объектов для утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) на основе концессионных соглашений.

Соглашение было подписано Денисом Буцаевым, генеральным директором Российского экологического оператора, и главой республики Рустамом Миннихановым в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Подписание проходило при участии заместителя председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко.

Денис Буцаев отметил: «Мы подписали соглашение с Рустамом Нургалиевичем о реализации инвестиционных проектов по созданию перспективных объектов обращения с ТКО на основе концессий. В республике уже разработана дорожная карта, которая предусматривает строительство двух комплексных объектов ежегодной мощностью 1,1 миллиона тонн с общими инвестициями более 15 миллиардов рублей. Российский экологический оператор сможет профинансировать проекты в размере 95% от их стоимости. В настоящее время ведутся изыскания на земельных участках, предназначенных для создания перспективных объектов».

Планируемые концессионные соглашения в Татарстане станут одними из самых крупных по объему инвестиций в Российской Федерации.

Реализация этих проектов позволит Республике Татарстан достичь поставленных целей по уменьшению объема захоронения отходов на полигонах в два раза и обеспечению 100% сортировки ТКО.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана в соответствии с указом президента от 14 января 2019 года. Основная задача оператора заключается в разработке комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в России. В рамках национального проекта «Экология» требуется сократить объем захоронения ТКО.

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