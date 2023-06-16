Глава РЭО рассказал о создании завода по переработке базовых масел в Тульской области

Posted Сегодня, 19:48
Published Сегодня, 19:48
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Как сообщает inkazan.ru, на заводе будет налажено производство разнообразных готовых технических масел.
Стороны заключили соглашение на полях XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Документ был подписан генеральным директором РЭО Денисом Буцаевым, главой Тульской области Алексеем Дюминым и представителем «РПМ — Узловая» Алексеем Гарбером.
Целью подписания договора о сотрудничестве в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и вторичными ресурсами является предотвращение их негативного влияния на здоровье людей и окружающую среду посредством задействования ТКО в хозяйственном обороте. Об этом рассказал глава РЭО.
В соответствии с соглашением, строительство предприятия по производству готовых масел из отработанных базовых масел будет проходить в три этапа. Оно может быть поддержано со стороны РЭО, поскольку соответствует принципам экономики замкнутого цикла.
Совокупный объем инвестиций в строительство на первом этапе составит 1,6 млрд рублей, на втором — 3,2 млрд рублей. Предприятие предоставит региону порядка 330 новых рабочих мест. Первую очередь объекта согласно плану должны сдать до конца 2026 года, вторую — до конца 2028 года.