ДТП произошло ранним утром 16 июня на трассе «Рогожкино — Топольки» в Азовском районе. 39-летний водитель квадроцикла Suzuki без прав превысил скорость, однако не справился с управлением и вылетел с дороги, после чего транспортное средство опрокинулось.