Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
ДТП произошло ранним утром 16 июня на трассе «Рогожкино — Топольки» в Азовском районе. 39-летний водитель квадроцикла Suzuki без прав превысил скорость, однако не справился с управлением и вылетел с дороги, после чего транспортное средство опрокинулось.
От полученных травм водитель квадроцикла скончался на месте.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ДТП.
Ранее два военных грузовика слетели с трассы в Ростовской области.