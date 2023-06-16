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Гонщик без прав разбился на квадроцикле Suzuki в Ростовской области

16 июня 2023, 15:12
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
В Азовском районе водитель квадроцикла погиб, вылетев с трассы
В Азовском районе водитель квадроцикла погиб, вылетев с трассы, рассказали в ГИБДД России по Ростовской области.

ДТП произошло ранним утром 16 июня на трассе «Рогожкино — Топольки» в Азовском районе. 39-летний водитель квадроцикла Suzuki без прав превысил скорость, однако не справился с управлением и вылетел с дороги, после чего транспортное средство опрокинулось.

От полученных травм водитель квадроцикла скончался на месте.

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Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее два военных грузовика слетели с трассы в Ростовской области.

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