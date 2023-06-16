Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
Губернатор Василий Голубев признал наличие задолженности по зарплатам в футбольном клубе «Ростов». Ее размер он оценил как «небольшой». По словам чиновника, долги ликвидируют за счет трансферов игроков.
«Это как раз та дополнительная часть бюджета, которая нужна для покрытия задолженности. За счет трансферов летом мы ликвидируем задолженность», — приводит слова губернатор ТАСС.
Ранее Валерий Карпин оценил результат ФК «Ростов» в Российской Премьер-Лиге. Команда заняла там четвертое место.