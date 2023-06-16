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Губернатор Голубев сообщил о долгах по зарплатам в футбольном клубе «Ростов»

16 июня 2023, 17:07
Фото: 1MI
Проблему задолженности по зарплатам в ФК "Ростов" решают с помощью трансферов
Проблему задолженности по зарплатам в ФК «Ростов» решают с помощью трансферов, заявил губернатор Василий Голубев.

Губернатор Василий Голубев признал наличие задолженности по зарплатам в футбольном клубе «Ростов». Ее размер он оценил как «небольшой». По словам чиновника, долги ликвидируют за счет трансферов игроков.

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«Это как раз та дополнительная часть бюджета, которая нужна для покрытия задолженности. За счет трансферов летом мы ликвидируем задолженность», — приводит слова губернатор ТАСС.

Ранее Валерий Карпин оценил результат ФК «Ростов» в Российской Премьер-Лиге. Команда заняла там четвертое место.

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#Алина Заярная#ФК "Ростов"#Проблемы ФК Ростов#РПЛ#Спорт#Футбол в Ростове
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