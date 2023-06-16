Автобус №44 на время ремонта будет ехать таким образом: Малиновского — 2-я Краснодарская — Города Ле-Ман — Коммунистический — Тружеников и далее по маршруту. В обратном направлении он будет ехать по маршруту: Тружеников — 2-я Краснодарская — бульвар Дружбы — Коммунистический — Города Ле-Ман — 2-я Краснодарская — Малиновского.