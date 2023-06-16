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Из-за дорожных работ изменятся маршруты общественного транспорта в Ростове

16 июня 2023, 15:56
Фото: 1MI
В Ростове из-за ремонта дорог изменятся маршруты общественного транспорта
В Ростове из-за ремонта дорог изменятся маршруты общественного транспорта, рассказали в администрации города.

Из-за ремонта дорог в Ростове свои маршруты поменяют некоторые автобусы. Так, автобус №34а будет двигаться по маршруту: Малиновского — 2-я Краснодарская — Города Ле-Ман — Коммунистический — Тружеников. Далее автобус будет двигаться по привычному маршруту в обоих направления.

Автобус №44 на время ремонта будет ехать таким образом: Малиновского — 2-я Краснодарская — Города Ле-Ман — Коммунистический — Тружеников и далее по маршруту. В обратном направлении он будет ехать по маршруту: Тружеников — 2-я Краснодарская — бульвар Дружбы — Коммунистический — Города Ле-Ман — 2-я Краснодарская — Малиновского.

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По новому маршруту будет ходить и автобус №56. Его путь движения изменится таким образом: 2-я Краснодарская — Города Ле-Ман — Коммунистический — бульвар Дружбы — Коммунистический и далее по маршруту в обоих направлениях.

Наконец, маршрутка №72 будет ехать по маршруту: 2-я Краснодарская — бульвар Дружбы — Коммунистический — Зорге и далее привычным образом в обоих направлениях.

Дорожные работы стартовали в Ростове 16 июня. Когда они закончатся, власти города не уточнили.

Ранее сообщалось, что в Ростове до конца 2023 года по городским маршрутам запустят электробусы.

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