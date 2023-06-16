Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Из-за ремонта дорог в Ростове свои маршруты поменяют некоторые автобусы. Так, автобус №34а будет двигаться по маршруту: Малиновского — 2-я Краснодарская — Города Ле-Ман — Коммунистический — Тружеников. Далее автобус будет двигаться по привычному маршруту в обоих направления.
Автобус №44 на время ремонта будет ехать таким образом: Малиновского — 2-я Краснодарская — Города Ле-Ман — Коммунистический — Тружеников и далее по маршруту. В обратном направлении он будет ехать по маршруту: Тружеников — 2-я Краснодарская — бульвар Дружбы — Коммунистический — Города Ле-Ман — 2-я Краснодарская — Малиновского.
По новому маршруту будет ходить и автобус №56. Его путь движения изменится таким образом: 2-я Краснодарская — Города Ле-Ман — Коммунистический — бульвар Дружбы — Коммунистический и далее по маршруту в обоих направлениях.
Наконец, маршрутка №72 будет ехать по маршруту: 2-я Краснодарская — бульвар Дружбы — Коммунистический — Зорге и далее привычным образом в обоих направлениях.
Дорожные работы стартовали в Ростове 16 июня. Когда они закончатся, власти города не уточнили.
Ранее сообщалось, что в Ростове до конца 2023 года по городским маршрутам запустят электробусы.