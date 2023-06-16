Posted 16 июня 12:47
Published 16 июня 12:47
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Лето только что наступило, но погода на территории России пока не радует стабильностью. В центральной части — непривычное похолодание, а на Урале и в Сибири, напротив, жарко. Какая же погода установится на юге? К чему готовиться? К аномальной жаре или затяжным дождям? Ведь даже те ростовчане, кто планирует летний отпуск за пределами региона, все равно большую часть сезона проведут дома.
Вообще, жаркое лето в Ростове не новость. Здесь, на юге, лето длится около пяти месяцев, соответственно, наступает уже в начале мая. В этом году ростовчане уже пережили аномальную майскую жару: 20 и 21 мая в регионе установилось до +26 градусов, что стало рекордом среди всех городов-миллионников России. Что же ждет дальше? Местные синоптики уже сделали прогноз на лето 2023 года в Ростовском регионе.
«Ранее синоптики предупреждали, что лето 2023 года будет одним из самых жарких за последние 150 лет. По их данным, воздух будет прогреваться до +40 градусов. При этом в Донском регионе аномальной жары не предвидится», — рассказал климатолог Александр Иошпа.
Специалист отметил, что прогноз на предстоящий сезон делается на основе анализа климатических данных за прошлые годы, в частности берут пласт в десятки лет.
«Если год схож с другим по нескольким метеоявлениям, можно сказать, что лето или зима будут похожи. 2023 год ни на что не похож. По температуре ясно не все. Я не скажу, что лето выдастся чересчур жаркое — +43 °С в тени не будет. Но и ниже климатической нормы оно не ожидается (+30 °С)», — отмечает Иошпа.
Самое начало месяца отметилось в Ростове сильными дождями. Климатолог Иошпа прогнозирует осадки в июне с большой вероятностью. «С 9 — 10 июня в Донской регион придет новый циклон, который принесет дожди. Однако интенсивных ливней не предвидится», — отвечает он.
Также по прогнозу синоптиков в первый месяц лета в Ростовском регионе ожидается норма осадков в 60 мм. Средняя температура воздуха будет колебаться на отметке +21 градус. Таким образом, июнь будет самым дождливым месяцем в Ростове, так как в остальные месяцы осадков ожидается меньше.
Июль по логике должен быть самым жарким месяцем лета. Но в Ростовском регионе этот фактор часто не соответствует действительности. Бывает, что и в августе температура воздуха зашкаливает и достигает июльских значений. Так, в этом году, по предварительным прогнозам метеорологов, июль не будет чрезмерно жарким. Средняя температура ожидается в районе +26 градусов. Также не стоит ждать обилия осадков. Преимущественно будет сухо и жарко, что может стать фактором риска для возникновения лесных пожаров. Стоит помнить об этом, устраивая пикники около лесных массивов.
Август синоптики называют в некотором роде аномальным. Месяц обещает быть сухим и жарким. Ожидается дефицит дождей. Сумма осадков за два месяца — август и сентябрь — составит всего 43 мм. Температура воздуха в августе прогреется до +23 градусов, соответственно, продлится и купальный сезон. В этом году можно смело купаться до сентября. Первый месяц осени также порадует солнцем и теплом. Средняя температура ожидается до +17 градусов.