Июль по логике должен быть самым жарким месяцем лета. Но в Ростовском регионе этот фактор часто не соответствует действительности. Бывает, что и в августе температура воздуха зашкаливает и достигает июльских значений. Так, в этом году, по предварительным прогнозам метеорологов, июль не будет чрезмерно жарким. Средняя температура ожидается в районе +26 градусов. Также не стоит ждать обилия осадков. Преимущественно будет сухо и жарко, что может стать фактором риска для возникновения лесных пожаров. Стоит помнить об этом, устраивая пикники около лесных массивов.