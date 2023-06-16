Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Казачий совет стариков заинтересовался резонансным купанием в чане с молоком фермера Дмитрия Ганженко и бывшего полицейского Максима Маслакова. Дело в том, что фермер ко всему прочему является казаком.
Исполняющий обязанности атамана Семикаракорского юрта Сергей Хромых заявил 1рнд, что считает поступок мужчин аморальным и требующим наказания. Казачий совет стариков района уже изучил видео и назвал происходящее там отвратительным.
«Хотя, тот стыд, срам и позор, который они уже приняли, по-моему этим они частично искупили свою вину. Тем не менее будет собран совет стариков, где уже и оценят этот аморальный поступок», — приводят слова атамана журналисты.
Казачий совет стариков может вынести несколько видов наказания, среди них общественное порицание, телесное наказание и даже изгнание из казачества.
Напомним, видео с купанием в чане с молоком Ганженко и Маслакова вызвало большой общественный резонанс. Казак Ганженко на видео плавает в молоке голым. Бывший полицейский Маслаков при этом без стеснения трогает друга за интимные части тела. Супруга фермера же утверждает, что в чане было не молоко, а некие химикаты.