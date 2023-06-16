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Казачий совет оценит купания фермера и экс-полицейского в молоке в Ростовской области

16 июня 2023, 13:48
Фото: 1MI
Казачий совет стариков даст свою оценку купанию фермера-казака и экс-полицейского в чане с молоком
Казачий совет стариков даст свою оценку экстравагантному купанию фермера-казака и экс-полицейского в чане с молоком в Ростовской области, пишут СМИ.

Казачий совет стариков заинтересовался резонансным купанием в чане с молоком фермера Дмитрия Ганженко и бывшего полицейского Максима Маслакова. Дело в том, что фермер ко всему прочему является казаком.

Исполняющий обязанности атамана Семикаракорского юрта Сергей Хромых заявил 1рнд, что считает поступок мужчин аморальным и требующим наказания. Казачий совет стариков района уже изучил видео и назвал происходящее там отвратительным.

«Хотя, тот стыд, срам и позор, который они уже приняли, по-моему этим они частично искупили свою вину. Тем не менее будет собран совет стариков, где уже и оценят этот аморальный поступок», — приводят слова атамана журналисты.

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Казачий совет стариков может вынести несколько видов наказания, среди них общественное порицание, телесное наказание и даже изгнание из казачества.

Напомним, видео с купанием в чане с молоком Ганженко и Маслакова вызвало большой общественный резонанс. Казак Ганженко на видео плавает в молоке голым. Бывший полицейский Маслаков при этом без стеснения трогает друга за интимные части тела. Супруга фермера же утверждает, что в чане было не молоко, а некие химикаты.

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